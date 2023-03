Alcanza Pemex 29% de energético sucio

CDMX.- Mientras que en México las refinerías producen prácticamente la misma cantidad de combustóleo -altamente contaminante- que de gasolinas, 29.5 por ciento y 30.7 por ciento, respectivamente, en Estados Unidos la producción de ese energético es de apenas 1.5 por ciento.

De acuerdo con las estadísticas petroleras de Pemex, en enero pasado se procesaron en total 972 mil 200 barriles diarios en promedio, de los cuales se obtuvieron 298 mil 300 barriles al día de gasolinas, mientras que de combustóleo se produjeron 286 mil 900 barriles.

Incluso, en diciembre pasado, la producción de combustóleo fue ligeramente mayor a la de gasolinas.

Ese mes, con 883 mil 100 barriles de crudo se produjeron 281 mil 300 barriles diarios de combustóleo y 256 mil 900 de gasolinas.

El problema con el combustóleo es que es un producto de bajo valor por su alto contenido de azufre, lo que derivó en su prohibición para ser vendido en el extranjero como energético para transporte marítimo.

En México, el uso de combustóleo para generación eléctrica se ha incrementado en lo que va de la Administración.

Óscar Ocampo, coordinador de la práctica de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), explicó que las refinerías mexicanas no están diseñadas para una dieta de crudo pesado, lo que genera que al menos la tercera parte de los productos que se obtienen sean residuales, como el combustóleo.

"No hay instalaciones para procesar este combustóleo, no se tienen las coquizadoras de Tula y de Salina Cruz desde hace unos cuantos años; y en la medida que no tengas las coquizadoras para convertir ese combustóleo en productos de mayor valor agregado, si se sigue refinando como se está refinando, pues la consecuencia va a ser tener mayor más combustóleo", apuntó.

La venta de combustóleo en el mercado mexicano fue apenas de 71 mil 900 barriles diarios en enero, mientras que en el extranjero implicó la comercialización de 212 mil 500 barriles.

Estados Unidos es uno de los destinos de dicho combustible, el cual es procesado en sus refinerías que sí cuentan con los equipos para procesarlo y obtener productos de mayor valor.

"Las refinerías en Estados Unidos en el Golfo de México, específicamente en Texas y en Luisiana, sí tienen la capacidad para procesar ese crudo", planteó.

El especialista explicó que en 2021 se encontró un mercado muy atractivo para colocar el combustóleo en las refinerías de Estados Unidos, a pesar se ser un producto de poco valor.

Sin embargo, expuso que cada vez es más difícil encontrar mercado para este residual del proceso de refinación.