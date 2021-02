‘Alerta crítica’ por escasez de gas natural

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) decretó en alerta crítica al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas), según un comunicado de la Secretaría de Energía.

La declaratoria surte efectos a partir de este 16 de febrero de 2021 manteniéndose vigente hasta nuevo aviso.

"Cenagas en su carácter de Gestor Independiente del Sistrangas, y en apego a lo establecido en las disposiciones jurídicas y regulatorias aplicables declara Alerta Crítica en el Sistrangas”, mencionó la dependencia federal en un comunicado.

Explicó que como consecuencia de las condiciones climatológicas adversas que están ocurriendo en el sur de Estados Unidos debido a una masa de aire ártico que genera un frío extremo, las inyecciones continúan por debajo de lo programado, lo que restringe la cantidad de gas a transportar en el Sistrangas.

Asimismo, continúa la baja disponibilidad de suministro de gas natural a México, dado que los sistemas aguas arriba se encuentran en una contingencia climática fuera del control del Cenagas.

“Si bien el Cenagas cuenta con atribuciones para realizar acciones de intervención a través de la compra de gas natural para balanceo como medida para remediar la situación, actualmente las condiciones de mercado reflejan una baja oferta de dicho hidrocarburo al Sistrangas”, detalla el comunicado.

La dependencia añade que el decreto de alerta busca asegurar la seguridad e integridad operativa, así como el balance y la continuidad en la prestación del servicio en el Sistrangas y a fin de afectar en la menor medida a los usuarios del sistema.

“Como medida de control las extracciones en todo el Sistrangas se ajustarán de acuerdo con la disponibilidad de gas natural y a las nominaciones programadas por el Cenagas para cada usuario sin existir tolerancias durante la vigencia de la alerta crítica”, agregó la Sener.

Advirtió que durante la vigencia de la alerta, es obligación de los usuarios ajustarse a las cantidades de gas natural, así como recibir y a consumir mediante la programación de las nominaciones que se lleven a cabo por medio del Sistema Comercial MyQuorum.

Lo anterior, en términos del orden de prelación determinado por la Secretaría de Energía y de conformidad con el listado de cortes de suministro.

“Cabe señalar que, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, el Cenagas asignará la medición del gas natural transportado durante la vigencia de la presente Alerta Crítica, y podrá ejecutar las penalizaciones aplicables”, indicó.

Por otra parte, según el medio The Texas Tribune, la tormenta invernal y los cortes de energía generalizados podrían afectar negativamente la cadena de suministro de alimentos del Estado.

El comisionado de Agricultura, Sid Miller, pidió al gobernador Greg Abbott que dé prioridad al gas y la electricidad a los agricultores y procesadores de alimentos, junto con los hospitales y los socorristas, para que puedan continuar con las operaciones.

Miller dijo que los ganaderos y agricultores han informado de importantes interrupciones debido a que el clima frío afecta el ganado, los alimentos y los productos agrícolas.

“Las operaciones lecheras están tirando leche por los desagües por un valor de 8 millones de dólares todos los días porque las plantas que procesan esa leche no tienen energía", mencionó.

“Las tiendas de comestibles ya no pueden recibir envíos de productos lácteos. Los estantes de las tiendas ya están vacíos. Estamos ante un problema de la cadena de suministro de alimentos como nunca antes habíamos visto, incluso con COVID-19", agregó.

Expertos dudan

Daniela Rodríguez, analista del sector energético, planteó que la alerta se debe a que los industriales están consumiendo el gas, pese a que hay poco. Dijo que lo que se inyecta a los ductos tiene que ser de la misma proporción de lo que se extrae de ellos, pues así funciona el ciclo de comercialización.

“Con un día de anterioridad, quien consume el gas se pone de acuerdo con quién lo transporta. Lo que me dice esto es que los industriales están consumiendo gas. Que no digan Cemex o Femsa que no sabían”, señaló.

César Cadena, presidente de Energex, cuestionó si “¿el gas está llegando de EU o no?; si así es y no llega a los clientes, definitivamente lo están desviando para CFE. En principio, lo que dicen es que a todos los clientes prácticamente les están avisando que no hay gas. Tengo un contrato con Pemex, me entrega el gas en Guanajuato. Nos avisaron que a partir de hoy a las 9 de la noche no lo entregarán”, reveló.

