Alertan alza en tarifas con reforma eléctrica

Reforma

Ciudad de México.- El cambio a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que busca realizar el Ejecutivo terminará impactando a los usuarios, tanto pequeños como grandes consumidores de energía, señalaron especialistas.

De acuerdo con Elie Villeda, especialista del sector eléctrico, comentó que lo que está haciendo el Presidente Andrés Manuel López Obrador no es política para la industria, sino para sus votantes, lo que afectará a los usuarios.

"Un nacionalismo de este tipo no lleva a nada bueno y este tipo de políticas van a radicalizar más el sector. Lo que me preocupa es que toman decisiones sin ver más allá (...) y este tipo de políticas a quién va a afectar al final es al consumidor porque habrá alzas, cuando sabemos que la fórmula para bajar los precios es incluyendo energía renovable

"Ni siquiera contemplan bajarlas, dicen que van a subir de acuerdo a la inflación y ni modo. Entonces las empresas tendrán que hacer sus planes energéticos y de consumo de acuerdo con la inflación de energía, y no vamos a tener competitividad como país", explicó durante su participación en el panel virtual "Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y su impacto en las inversiones".

Para Carlos Hernández, vicepresidente nacional de energías renovables de la Coparmex, el tema más importante es el impacto que tendrá la reforma a las tarifas y como restará a la competitividad de los sectores productivos.

"Algo que me preocupa mucho son las tarifas y cómo nos afecta al usuario final. Las subastas son mecanismos que se crearon para que el suministrador básico pueda acceder a la mejor tarifa. Entonces ¿qué pasa si le subes 10, 30 o 100 pesos al recibo de luz? Esas ineficiencias van a empezar porque CFE dice que ya no quiere subastas y lo vamos a pagar a largo plazo.

"Y las pymes, ¿por qué no les preguntan a empresas en México? Las pymes van a restar competitividad con empresas de Texas o California que tienen todas las posibilidades para generar su propia energía o comprar en un mercado barato y aquí en México estamos amarrados a una tarifa ineficiente que va a ir subiendo a lo largo del tiempo", puntualizó.

La propuesta del Presidente, enviada a la Cámara de Diputados el pasado 29 de enero, contempla hacer diversas modificaciones a la LIE para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como el cambio en el criterio de despacho económico y eliminar la obligatoriedad de que CFE Suministro Básico compre mediante subastas.

Susana Cazorla, analista del sector energético, dijo que no se está buscando un bienestar social como se dice, sino el beneficio de la empresa productiva del Estado.

"Las tarifas no subirán por encima de la inflación, no te están diciendo que los costos van a bajar ni que van a ser eficientes. Y se les olvida que el interés público no es el interés de la empresa; nos hace falta una asociación de consumidores que se manifieste y realmente diga que es lo que le beneficia, porque en esta iniciativa no está representado el consumidor", comentó.