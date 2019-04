Alertan por discrepancias al declarar impuestos ante SAT

Monterrey— Hay un alto riesgo de proliferación de discrepancias fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la declaración anual de impuestos que en abril realizarán los contribuyentes personas físicas, advirtió Miguel Ángel Cantú Pérez, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL).

Señaló que ante el cruce de información fiscal que realiza la autoridad y la alta incidencia que existe en México al uso de operaciones en efectivo, los contribuyentes están en riesgo.

"Desde el año pasado hemos visto que existen una gran cantidad de situaciones en las que lo que declara el contribuyente no coincide con lo que tiene el SAT en sus registros, la mejor manera es evitar el uso de efectivo", afirmó.

"Es importante que los contribuyentes evalúen si caen en esta situación, pues pueden pensar que no lo están y resulta que sí están en discrepancia fiscal que por falta de un control adecuado pueden meterse en un problema muy grave por exceso de erogaciones o inversiones contra los ingresos reportados".

Hay también el caso de los intereses de capitales invertidos en el extranjero que deben de declararse al SAT, pero incluso el origen de lo invertido.

Las personas físicas tendrán hasta el último día de abril para realizar su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del 2018, pero ante la incorporación de nuevas tecnologías, hay mayor riesgo de que operaciones en efectivo del contribuyente generen discrepancias con lo que la autoridad registre en gastos e ingresos.

"Los pagos deducibles deben ser pagados de manera electrónica, pero ningún gasto va a poder ser deducible si fue realizado en efectivo", advirtió Abel Garza Gómez, vicepresidente de actividades fiscales del ICPNL.

"El monto de egresos o inversiones que no coinciden con los ingresos están sujetos a una posible discrepancia fiscal".

Las personas obligadas a presentar su declaración son quienes prestan servicios profesionales o actividades empresariales, incluidos quienes están en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), las personas que cobran arrendamientos, quienes reciben intereses y dividendos.

"Hay una miscelánea que promueve que si los intereses reales no rebasan 20 mil pesos en el año, podrían estar exentos de presentar declaración anual".