Alistan el Switch Industrial

Cortesía

Chihuahua.- Con el objetivo de fortalecer la economía regional, apoyar la sobrevivencia de la industria nacional, fortalecer la vinculación y nuevas estrategias de negocios entre negocios locales y con el sector público, la Canacintra y sus delegaciones en Chihuahua, celebrarán el 9 y 10 de diciembre vía remota el evento denominado “Switch Industrial”.

A través de una rueda de prensa, presidida por los presidentes de la Canacintra de Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Nuevo Casas Grandes; Antonio Valadez, René Friessen, Mario Mata y Ángel Esaú Au, respectivamente, así como María Angélica Granados, directora de Desarrollo Comercial y Turístico del Municipio, Pamela Lizbeth Quiñonez, directora de Fomento Económico de Cuauhtémoc y Rodolfo Valenzuela, subsecretario de Innovación y desarrollo Económico del Estado, dieron detalles de este evento.

Destacaron que se busca hacer frente a esta pandemia de salud y económica que ha afectado el desarrollo empresarial, así como promover la proveeduría local mediante una interacción efectiva entre cliente-proveedor en búsqueda de generación de negocios.

Rene Friessen planteó que en estos tiempos tan retadores y que buscan sobrevivir a través de nuevas estrategias y prácticas que permitan fortalecer la relación entre empresarios y gobierno y entre los negocios.

Se busca la participación y vinculación entre empresas del sector aeroespacial, agroindustrial, automotriz, maquinaria y equipo, metalmecánica y tecnologías de la información.

El evento del “Switch Industrial” se celebrará de modo virtual y comprenderá de tres conferencias, un panel con el tema de desarrollo de proveeduría, una conferencia magna y pequeños foros con temática enfocado en micro, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, habrá un networking que permitirá la interacción entre los asistentes, dividido previamente en tres niveles y se tendría la oportunidad de tener un encuentro con empresas con las que se detecte la posibilidad de generar algún negocio.

La invitación está abierta a socios y no socios de la Canacintra y tendrá un costo de 350 pesos para los afiliados y de 500 no afiliados, las conferencias serán libres para los socios y de 250 a no asociados.

Subrayaron que se dará énfasis a las nuevas plataformas y modos de hacer negocios en el marco de la pandemia y la llamada “nueva realidad” que permitirán a los empresarios y emprendedores adquirir el valor táctico y estratégico para el éxito de su negocio.

Los interesados en participar en este evento magno pueden solicitar mayor información al teléfono 614-118-5894.