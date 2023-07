Alpura trasladó costos a clientes para sortear inflación

Associated Press / Alpura se abastece de la leche proveniente de 113 ranchos distribuidos en el país

Ciudad de México.- Para la industria de lácteos, los últimos 2 años con las tasas de inflación más altas en décadas, especialmente en el segmento de alimentos, implicaron mayores costos en los insumos, lo cual se tradujo en mayores precios al consumidor final, un ciclo que al parecer ya concluyó, dijo Francois Bouyra, director general de Grupo Alpura.

El directivo indicó que desde la actividad ganadera en los ranchos hasta los costos de producción final registraron fuertes incrementos, tanto por el costo de energía, empaques y alimentos de las vacas.

"Otra inflación brutal que sufre la industria es en los ranchos: el maíz, la soya y otros ingredientes que necesita el hato para una nutrición equilibrada y para un buen manejo del rancho", detalló Bouyra en conferencia.

Cabe destacar que Alpura se abastece de la leche proveniente de 113 ranchos distribuidos en el país, con 139 mil vacas lecheras.

Otro de los temas relevantes para los costos de producción es el tema energético, que incidió en la inflación de los alimentos, por lo que la empresa trasladó parcialmente el impacto a los precios finales de venta.

"Nos vimos en la obligación de incrementar nuestros precios, es una decisión de vida o muerte.

"Frente a esta inflación muy fuerte, sí tuvimos que incrementar nuestros precios y no nos encanta, porque queremos darle a nuestros clientes una propuesta de valor competitiva", comentó el directivo.

Si bien no se detalló el nivel de incrementos en los costos de producción, Bouyra recordó que desde 1994 -con la devaluación del peso- no se veían impactos tan altos en los precios que no fueran en la misma magnitud durante estos últimos meses.

En lo que va del año, la empresa considera que el mayor impacto inflacionario ya pasó, sin embargo, seguirán al pendiente de los efectos de los costos de insumos sobre la producción.

"Se proyecta una inflación de 5 por ciento para este año y eso nos va a permitir manejar nuestro negocio con mucha más tranquilidad. Vamos a seguir teniendo un ojo puesto sobre el impacto inflacionario en nuestros insumos, pero lo vamos a hacer con mucha cautela", detalló Bouyra.