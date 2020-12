Alza de 15% a salario incentiva informalidad: CCE

Reforma

Ciudad de México.- La decisión de elevar el salario mínimo 15 por ciento es inadecuada y será un incentivo para la informalidad, señaló Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En conferencia de prensa, comentó que el incremento acordado en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) afectará sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

"Es obvio que si una empresa pequeña no puede sostener estos salarios, va a tratar de irse a la informalidad, en donde no hay manera de que nadie la revise.

"¿Cómo ha subido la informalidad en el país? De 56 millones de la Población Económicamente Activa, sólo 20 están en la formalidad. La gran fuerza laboral del País está en la informalidad; esto nos debería dar pena a todos", dijo Salazar en conferencia virtual este jueves.

Consideró que las empresas grandes y las que están ligadas al sector exportador no enfrentarán problemas por el aumento a los salarios mínimos para el 2021.

"Nos parece que el impacto se va a tener en las empresas pequeñas y medianas, ahí es donde estamos tratando de poner atención, y que son las empresas que más trabajos generan. Es obvio que en las regiones que no están relacionadas con el sector externo.

"Los estados que tienen empresas que están dedicadas al sector externo, sus empleados no ganan salario mínimo, esas no van a tener problemas. Pero los estados donde las empresas no están dedicadas al sector exportador, y que su gran masa de empleo se da en pymes y mipymes, son los que pueden tener estas presiones", subrayó.

El líder empresarial también externó que existe preocupación por la situación económica del País, ya que se estima que el año 2020 puede cerrar con una caída de 9 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB).

Afirmó que, pese a esto, se prevé para febrero y marzo un tercer anuncio de inversiones en conjunto con el Gobierno, que incluyen entre 20 y 30 proyectos de infraestructura.