‘Alza en el PIB será impulsada por zonas del norte’

Chihuahua, Chih.- El presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua (Desec), Sergio Mendoza Vidal, consideró optimista la proyección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de un crecimiento del PIB de 3% para este año, aunque dijo que sí se puede lograr por el dinamismo económico que registran los estados del norte.

El líder empresarial señaló que el crecimiento de 3% del país derivaría de los estados de la zona norte, pues las entidades del sur registran un subdesarrollo en términos económicos.

Esto, dijo, es el grave problema de México que se está atacando con las soluciones equivocadas como un Tren Maya que no va a darle desarrollo a la región del sur del país, que lo que necesita es gas natural, educación y carreteras para que se convierta en un lugar candidato para el arribo de inversiones.

Expuso Mendoza Vidal que los estados del sur como Oaxaca o Chiapas no pueden vivir sólo del turismo, “ése ha sido el grave error de la zona durante muchos años, que no se ha diversificado, de manera que no poseen industria y mucho menos hablar de tecnología como desarrollo de softwares”, dijo.

Es necesario, añadió, empezar con una educación moderna y de calidad de cara al futuro.

La SHCP pronosticó un crecimiento del 3% del PIB para este 2023 al igual que para 20224.

En el documento de "Pre-criterios 2024", que entregó al Congreso de la Unión, la SHCP espera que la economía mexicana crezca en esos años con un rango de crecimiento que va del 2.2% a 3% en 2023 y del 1.6% a 3% en 2024.

Expuso la SHCP que no se ha ajustado la estimación puntual para 2023, debido a que los supuestos sobre la economía mundial se mantienen, el nivel mínimo del rango de crecimiento para este año se ajusta al alza por el buen desempeño de los indicadores económicos locales.