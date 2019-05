Amenazas de Trump ponen nerviosos a empresarios chihuahuenses

Chihuahua.- La amenaza del presidente Donald Trump de imponer un arancel de hasta un 25 por ciento a las importaciones de México sino se controla aqui el flujo migratorio, definitivamente pone nervioso a los inversionistas y empresarios, por el impacto negativo que esto puede traer a todos los sectores, no sólo al exportador.

Lo anterior lo señalo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, Francisco Santini Ramos quien adelantó que el mismo mercado cambiario ya reflujo en las primeras horas de la jornada una depreciación del pesos en un dos por ciento.

Advirtió que una medida así afectaría la economía del país y de Chihuahua, ya que más del 80% de las exportación nacional y local va a Estados Unidos.

También los estadounidenses saldrían afectados ya que tendrían que comprar mas caro los productos mexicanos.

Precisó que las autoridades deben hacer valer las cláusulas del Tratado de Libre Comercio vigente que establece que no permite establecer aranceles unilaterales y mucho menos por asuntos políticos.

No obstante dijo qur si se requiere analizar y poner mas atención al problema migratorio en México, no por presión de Estados Unidos, sino porque es algo que se hace en todos los países.