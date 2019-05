Analizan aumentar 10% impuesto a cigarros

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud alista una medida para aumentar el impuesto especial a productos considerados tóxicos para la salud, que incluye un incremento de 10 por ciento al gravamen del tabaco, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

"Estamos considerando, sí, efectivamente, un paquete de impuestos a diversos productos nocivos para la salud, que incluye, evidentemente, el tabaco. Sería un modesto incremento de 10 por ciento de lo que actualmente se tiene como Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS)", explicó.

"El impuesto ya existe. Sesenta y cinco por ciento es la proporción del costo del producto final que está de impuesto. Es IEPS más IVA.Para tener referencias, algunos países de la región que han avanzado más en el control del tabaco, por ejemplo, Argentina o Chile, tienen hoy 80 por ciento. Pasar de 65 a 75 por ciento sería un modesto incremento de 10 por ciento de lo que actualmente se tiene".

En conferencia, indicó que pretenden ajustar estos impuestos para que su efecto positivo no desaparezca con el aumento de la inflación.

El funcionario detalló que esto ayudaría a reducir el inicio del consumo del tabaco, particularmente en jóvenes; la continuidad del consumo en mayores, y obtener incrementos en el gasto que se puedan destinar al bienestar y la salud.

Los otros productos que también tendrían aumentos en el IEPS son las bebidas y alimentos de alto nivel calórico y bajo aporte nutricional.

"Todavía es temprano para decir detalles sobre montos y demás, estamos explorando diversos escenarios y colaborando en el proceso legislativo".

López-Gatell subrayó que no se trata de ponerle a la sociedad una carga financiera desventajosa, sino que buscan basar las propuestas de políticas públicas sanitarias en la ciencia y en la evidencia científica.

"En este momento, la perspectiva general del Gobierno no es favorecer impuestos de manera generalizada, no interesa tener elementos impositivos fiscales que pudieran inhibir el desarrollo económico".



Sin embargo, reiteró, los impuestos especiales se aplican para disminuir el consumo de productos nocivos para la salud, permiten aumentar la recaudación y el ingreso del Gobierno y, cuando se usan apropiadamente, se destinan hacia la salud y el bienestar.