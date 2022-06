Analizan maquilas quitar ‘superbonos’

Gabriel Cardona / El Diario / Algunos empleados laboran el tiempo requerido para recibir el dinero extra y luego renuncian para repetir en otras empresas

Ante los altos niveles de rotación que han causado los bonos de hasta 18 mil pesos que ofrecen las maquilas a operadores de producción, se contempla quitar este beneficio, manifestó Fabiola Luna, presidenta de Index Juárez.

La representante del sector de manufactura dijo que este tipo de bonificaciones disparó un 9 por ciento la rotación de personal al interior de las empresas, contra un tres por ciento que tenían meses atrás.

A su vez, manifestó que los ‘cazabonos’ provocaron altibajos en los registros del IMSS, organismo que reveló que en mayo la industria de la transformación perdió a 2 mil 761 colaboradores, lo que afectó el empleo formal en Juárez

En abril el motor económico de la ciudad dio de baja a 703 personas, por lo que en ambos meses sumaron 3 mil 464 empleos menos.

Pese a ello, la presidenta de Index Juárez dijo que la maquila sigue en crecimiento, con contratación de más personas.

“En realidad no se tiene una baja de mano de obra por el tema de recorte, no existen bajas, no se están parando operaciones… lo que sí: una situación que está ocurriendo ahorita es el tema de rotación de personal, que ya está pegando. Normalmente el promedio era de tres o cuatro por ciento, pero ahorita ya anda en un ocho o nueve por ciento, es decir, el doble”, manifestó.

‘Se deriva de la competencia: Index Juárez

Agregó que toda esta volatilidad se debe a los efectos ocasionados por las mismas empresas y su competencia, con prestaciones y beneficios que se ofrecen para atraer nuevo personal, ante una escasez generalizada que se vive en la ciudad.

“Ahorita las empresas más bien están enfocadas en la contratación de personal, lidiando con este tema de rotación”, expresó.

Para retener a los trabajadores, se ha optado por dividir los bonos de contratación por semana hasta juntar 18 para terminar de cobrar los bonos que se ofrecen; sin embargo, después de ello, el trabajador se va a otra maquila que ofrezca lo mismo.

Ante ello, la presidenta de Index Juárez dijo que se está platicando con las áreas de Recursos Humanos de las mismas empresas para que implementen estrategias que permitan retener al personal.

“En realidad estos bonos no les están generando ningún beneficio: al contrario, les están disparando la rotación y los gastos, por lo que se busca fomentar la retención del personal”.

Dijo que aunque quitar los bonos es una decisión de cada empresa, se dialoga con ellas para que busquen otros beneficios a corto plazo.

“Ésa es la expectativa, que sea un retiro general de este tipo de prestaciones”, resaltó la presidenta de Index Juárez.

