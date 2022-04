Ante crisis, mejor cuidar el negocio

El Diario

Chihuahua, Chih.- Ante la inflación que pega duro al comercio y los servicios, se tiene que trabajar en los procesos internos, en el control de inventaros, reducir gastos y costos, ser más productivos y eficientes para pasar esta difícil situación, señaló ayer el presidente de la Canaco, Omar Armendáriz Jurado.

Planteó que, si en un momento dado no se puede generar ahora utilidad, los negocios deben “de perdida buscar la forma de salir y aguantar esta tempestad, la dura pandemia económica”.

Informó que desde la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) buscan asesorar a los empresarios para que aseguren mejores sistemas de inventarios, cuidar los insumos y aprovechar al máximo, así como ser más productivos a la hora de operar.

Planteó que esta forma de trabajo debe realizarse desde los dueños de los negocios y entre todos los colaboradores.

Omar Armendáriz hizo énfasis en que se debe cuidar a los trabajadores, ya que, en esa medida, también ellos cuidan al negocio y fuente de empleo y de su ingreso.

Dijo que desde la Cámara de Comercio no pueden influir en el tema de las ventas, y menos ahora que la gente está cuidando su flujo de efectivo.

Sin embargo, dijo que el asesorar y acompañar a los socios en este tiempo de inflación es una de las obligaciones de la Cámara para que puedan salir del día.

A pregunta expresa, dijo que todo negocio tiene un presupuesto de inventario, ya se sabe qué se tiene que cubrir para poder salir de los servicios y productos que se venden, pero definitivamente para ser más óptimos se debe de cuidar todo insumo al máximo.

El presidente de Canaco indicó que pese a la creciente inflación en Chihuahua y el país, la gente no dejará de comer y de salir y divertirse un poco, ya que es una de las principales necesidades básicas.

No obstante, señaló que con la inflación se va perdiendo el poder adquisitivo y, por ello, no hay otra manera más que las empresas y comercio tengan sistemas y controles, no importa su tamaño, porque de lo contrario no sabrá a dónde se fue su dinero y menos ahora que es muy volátil.

Omar Armendáriz indicó que la inflación es un tema macroeconómico y debe cuidarse, porque de lo contrario será una pandemia económica.

Finalmente, dijo que de manera similar a lo actuado en la pandemia del Covid-19, se tiene que ser estratégico, productivo, ahorrar al máximo, ya que hay tiempos donde no se gana y se proyectan años sin utilidad sólo para sobrevivir, y ahora este es uno de esos tiempos y hay que cuidar el negocio hacia dentro.