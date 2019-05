Anticipan menor oferta de crudo por Irán

París, Francia.- Las exportaciones de petróleo iraní caerán en mayo debido a las sanciones de Estados Unidos, dijeron fuentes de la industria, lo que agravará la baja en el suministro mundial al sumarse a los recortes de bombeo liderados por la OPEP.

Estados Unidos volvió a imponer sanciones a Irán en noviembre tras retirarse de un acuerdo nuclear de 2015 entre Teherán y seis potencias mundiales. Esas medidas ya han reducido en más de la mitad las exportaciones de la república islámica a 1 millón de barriles por día (bpd) o menos.

Washington, que busca reducir las ventas de Irán a cero, señaló que todas las exenciones de sanciones para los importadores de petróleo de Teherán terminarán esta semana. La república islámica dice que esto no sucederá, aunque sus funcionarios se están preparando para una caída en los suministros.

Un funcionario iraní familiarizado con la política petrolera indicó que las exportaciones podrían caer a un rango de 700 mil bpd a 500 mil bpd a partir de mayo. Una fuente de la OPEP sostuvo que las exportaciones iraníes probablemente se mantendrían entre 400 mil y 600 mil bpd.

Irán probablemente podría mantener algunos envíos para el pago de deuda a China e India, así como para almacenamiento en el gigante asiático, y vender una cantidad extra limitada como lo hizo bajo las sanciones anteriores, dijo la analista Sara Vakhshouri.

"Es importante tener en cuenta que cero ventas de petróleo en mayo no significa que no habrá entregas de petróleo a China o India en el mes", explicó. "En total, Irán podría exportar entre 200 mil y 550 mil barriles, de los cuales no todo es vendido".

Teherán ya no da a conocer sus cifras de producción a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y no existe información definitiva sobre las exportaciones.

Irán exportó entre 1.02 millones y 1.30 millones de bpd de crudo y condensados en abril, según Refinitiv Eikon y Kpler, una compañía que rastrea los flujos de petróleo.