Anuncia CFE investigación independiente por megaapagón

Reforma

Ciudad de México.- A tres meses del megaapagón que afectó a más de 10 millones de personas el 28 de diciembre de 2020, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció una investigación independiente hecha por expertos en la materia.

Entrevistado al término de la conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde acusó a empresas y corporaciones de querer conservar el "atraco" de la reforma energética, el funcionario dijo que la investigación tardará alrededor de tres meses y que los resultados serán públicos.

"Un fenómeno de este tamaño no se puede quedar así, entonces lo que ha hecho la CFE es convocar a un grupo de expertos del más alto nivel en la materia de transmisión, distribución y generación, con las mejores credenciales y currículums, es un grupo de seis personas que van a hacer una investigación independiente", ventiló.

"Esa investigación ya se empezó, cada uno de los participantes en el fenómeno este informaron por escrito al director general, y ese informe se les entregó a los expertos, esos expertos valen por su currículum, por sus conocimientos, ya se lo entregamos".

El 28 de diciembre, un megaapagón afectó a 10.3 millones y mostró la vulnerabilidad de la operación de la empresa encabezada por el político poblano. Una falla en las redes de transmisión de la CFE sacó de operación 16 centrales eléctricas que generan 7 mil 500 megawatts, equiparable a lo que consume el Valle de México.

La falla, que se extendió durante varias dos horas, alcanzó amplias porciones de la Ciudad de México y el Estado de México, así como las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Saltillo, Culiacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Pachuca, Mérida y Oaxaca, entre otras.

"Ellos (expertos) ya me mandaron un proyecto de trabajo que va llevar como tres meses, van a intervenir en todo el proceso, ellos saben cómo; es posible reconstruir todo lo que pasó en segundos, estamos hablando de segundos, entonces hay un trabajo intenso, serio", abundó.

"Es un grupo independiente, van a dar el resultado público. Va ser público en tres mesas, creo que son tres meses, sí, tienen que revisar todo, dijo el Presidente que esto no debe repetirse y nosotros tenemos que tomar las medidas para que no se repita".

Bartlett dijo que no se trata de una persecución ni de ver quién "hizo o no", sino de determinar qué pasó y corregir todo lo que estuvo mal. No obstante, aclaró que habría sanciones en caso de encontrar irregularidades.

"Ya está eso bajo estudio", añadió.

"Durante ese apagón, que duró muy pocas horas, se acuerdan ustedes, se logró restablecer, pero sí fue grave, porque se desperdigó por todo el País.