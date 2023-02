Anuncian planta de Omnilife en Texas

Guadalajara, Jalisco.- Con un video en redes sociales, Amaury Vergara, presidente y director general de Omnilife, anunció la construcción de una nueva planta de manufactura y oficinas corporativas en Estados Unidos.

Según explicó en la publicación, el proyecto fue planeado desde hace tres años y se asentará en la ciudad de Allen, Texas.

"Ha sido muy emocionante y un gran honor que una empresa mexicana, latina, pueda traer empleos a este país", escribió.

Además, informó que el pasado 24 de febrero, cuando se dio a conocer la noticia, asistieron Mr. Ken Fulk, Mayor of Allen City Council; Mr. Dan Bowman, CEO of the Allen Economic Development Corporation; Francisco de la Torre Galindo, Cónsul General de México en Dallas; entre otras personalidades importantes en el desarrollo de esta ciudad.

Adelantó que será dentro de un año cuando se espera cortar el listón "de lo que será este gran sueño construido entre mucha gente, símbolo de la colaboración y la excelencia en favor de nuestro lema, ser gente que cuida a la gente".

"Apreciamos muchísimo que nos hayan acompañado tantos amigos de la gran familia morada, quienes engalanaron este día y nos hicieron sentir ya en casa. Muchas felicidades OMNILIFE Estados Unidos, la oportunidad que brindamos es cada día más grande y más bondadosa, y este será un parteaguas para el desarrollo de quienes quieran cambiar su vida en un país que tiene todo