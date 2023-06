'Apaga' Cenace reportes sobre sistema eléctrico

CDMX.- A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el abasto de electricidad está garantizado y minimizó la alerta por la caída en el margen de reserva, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dejó de publicar los reportes del estado operativo del sistema eléctrico.

La semana pasada, se tuvo una demanda histórica de energía superior a los 52 mil megawatts y, pese a registrarse apagones en ciudades del norte y sureste del País, AMLO desmintió el reporte de alerta del Cenace.

Los últimos reportes de alerta y emergencia corresponden al 23 de junio en la región Noreste, por fallas en redes de transmisión y la salida de una central de generación en las ciudades de Monterrey y Reynosa.

Al respecto, la consultora Admonitor, especializada en la operación de mercados eléctricos, calificó la acción del Cenace como "muy mala", ante la falta de transparencia y certeza de la seguridad del sistema.

"Es muy raro que en tantos días no se tenga ni un solo reporte. Desde el fin de semana nosotros lo hemos revisado constantemente y no hay nada. En la medida que no tengamos certeza de las operaciones, confiabilidad y seguridad del sistema no sabremos lo que está sucediendo, es estar 'a ciegas'", explicó.

El Manual del Sistema de Información de Mercado, en el capítulo de Información Pública, señala que se debe brindar información sobre la confiabilidad del SEN a través de los estados operativos en los que se establezca si se encuentra normal, en alerta, emergencia o restablecimiento.

Admonitor también señaló que es importante conocer los reportes del Cenace como medida de transparencia para la sociedad y los involucrados que requieren de la información para la toma de decisiones en su operación.