Aparece Eugenio Baeza en revista de Australia CEO Magazzine

Chihuahua.- El enfoque emprendedor para los negocios “siempre a la caza de oportunidades” y el liderazgo de gestión que distingue al empresario Eugenio Baeza Fares, atrajo el interés de la revista de Australia CEO Magazzine, una de las publicaciones más importantes del sector empresarial en el mundo, quien ofrece en su portada de julio la historia de semblanza del trabajo y éxito del fundador y director ejecutivo del conglomerado Grupo Bafar.

La sede de la revista CEO se encuentra en Sídney, Australia, con oficinas regionales en Estocolmo, Singapur, Filipinas y Nueva York y tiene entre sus objetivos el proporcionar una marca de medios global próspera que impacte e inspire al mundo de los negocios.

Edita seis revistas de negocios con más de cuatro millones de ejemplares adaptadas para cinco regiones geográficas, a decir, The CEO Magazine Australia y Nueva Zelanda; CEO EMEA; CEO Asia; CEO Magazine India y el sur de Asia; The CEO Magazine América del Norte y del Sur y The CEO Magazine Edición internacional en chino.

Cada edición presenta una icónica sección de Entrevistas Ejecutivas, que perfila algunos de los líderes y CEO´s más destacados del mundo, entre los cuales, han estado connotados empresarios como Bill Gates, Elon Musk, Arianna Huffington , Richard Branson, Gina Rinehart y Thomas Carter, entre otros.

Eugenio Baeza Fares, es el primer empresario chihuahuense del que se reseña su trayectoria en la connotada revista de CEO Magazine, intitulado “Cazador de Oportunidades:Eugenio Baeza”.

Destaca la importancia del Grupo Bafar y de Eugenio Baeza como fundador de este conglomerado que cotiza en Bolsa de Valores de México, y que está en permanente expansión bajo la filosofía empresarial y personal que distingue a Baeza Fares.

La empresa chihuahuense que inicio en el sector alimenticio, ahora también destaca en el ramo inmobiliario, de desarrollo de parques y atracción de industria manufacturera; generación de energía, el sector financiero y seguros, apunta la reseña.

Eugenio Baeza revela que una de las claves del éxito es el gran sentido de equipo, que es colectivo y nunca es obra de una persona, sino de sus más de 14 mil trabajadores que colaboran con la empresa. El éxito siempre viene detrás del trabajo, recalca.

Para The CEO Magazine señaló que a través de sus cuatro pilares editoriales: Inspirar, Innovar, Invertir y Disfrutar, profundizan en la vida profesional y personal de los líderes empresariales, explorando los intereses y las actividades de estilo de vida de esta audiencia rica, para impactar e inspire al mundo de los negocios.

Por ser de interés general, la reseña integra del empresario chihuahuense, presentada en la revista de origen australiano The CEO Magazine, en su edición de julio, se ofrece a continuación:

“Cazador de Oportunidades: Eugenio Baeza”

Eugenio Baeza es un emprendedor en serie. Como fundador y director ejecutivo del conglomerado mexicano Grupo Bafar, siempre está a la caza de oportunidades comerciales, incluso aquellas que se extienden más allá de los orígenes de la empresa en la industria alimentaria. “El verdadero core business de Grupo Bafar no es la alimentación, sino la creación de valor al consumidor en cualquier sector. “Somos cazadores de oportunidades”, dice Eugenio a The CEO Magazine. “Nuestro equipo siempre está buscando oportunidades y convirtiéndolas en negocios”.

Durante las últimas cuatro décadas Eugenio ha sido ampliamente reconocido en México por su enfoque emprendedor de los negocios y la gestión. Fundó Grupo Bafar en 1983, poco después de graduarse de la Universidad de Nuevo México y después de dejar un trabajo en la planta de Ford Motor Company en su natal Chihuahua.

Con más de 14.000 empleados, Grupo Bafar se ha convertido en un conglomerado con subsidiarias exitosas en procesamiento de alimentos, comercio minorista, agronegocios, bienes raíces y servicios financieros. Operar en industrias tan diversas no es fácil, pero Eugenio atribuye el éxito de Grupo Bafar a su modelo de gestión único, su capacidad para reclutar a los mejores talentos y mantenerse fiel a sus valores fundamentales, que se reflejan en la misión de la empresa: 'Alimentar el progreso de México'.

El modelo de gestión de Grupo Bafar se aplica en todas las divisiones de la compañía. “Con él definimos nuestra visión estratégica para cada empresa, generamos planes de acción tangibles, alineamos nuestra organización a través de cuadros de mando, reclutamos y capacitamos al capital humano para alcanzar nuestras metas y desarrollarlas personal, profesional y económicamente”, dice Eugenio.

“Nuestro modelo de gestión es tan efectivo que podemos operar y tener éxito con una empresa de alimentos como lo podríamos tener con un banco o un negocio inmobiliario. Nuestro modelo de gestión nos ha permitido adquirir e integrar con éxito más de 20 empresas a lo largo de nuestra historia, las cuales han sido adquiridas tanto de empresas multinacionales como familiares.”

Mejor desempeño

Grupo Bafar ha sido reconocido con múltiples reconocimientos. Recibió el premio del Consejo Nacional de Ciencia e Investigación, por su inversión en innovación; así como el premio Nacional Agroalimentario, en diversas ocasiones. El propio Eugenio fue elegido alcalde de la ciudad de Chihuahua, capital del estado con el mismo nombre, en 2015. Acredita la continua innovación de Grupo Bafar como una de las razones principales por las que la compañía se ha fortalecido después de tiempos turbulentos, incluida la Crisis del Tequila en 1994, la crisis financiera mundial de 2008 y la pandemia de COVID-19 en 2020.

“Nuestro equipo de alto desempeño y nuestro modelo de gestión han permitido que Grupo Bafar aumente en tiempos de crisis a 2.5 veces nuestro crecimiento anual típico”, dice Eugenio.

Sin embargo, se esfuerza por señalar que el éxito nunca se construye en solitario y habla con orgullo del desarrollo personal de sus empleados (a través del curso ‘El Arquitecto de tu Destino’), profesional (a través de la Universidad de Bafar) y económico (a través de su sistema de meritocracia). Ahora Grupo Bafar se ubica entre los mejores lugares para trabajar en México,

“Comenzamos esta empresa hace 40 años con seis empleados, cero valor de mercado y solo un gran sueño y una visión para el futuro”, dice. “Hoy tenemos 14.000 colegas, un valor de mercado de alrededor de US$2.000 millones y aun así, sostenemos un gran sueño y visión para el futuro”.

El espíritu empresarial, a decir de Eugenio, surge naturalmente. “Ser emprendedor es una vocación y una pasión con la que se nace”, dice. “Es posible que al principio no sepas en qué negocio entrarás, pero cuando detectas una oportunidad, tu yo emprendedor no lo piensa dos veces; acepta el desafío y salta”.

Eugenio nació en Chihuahua en 1960, un vasto estado de belleza agreste, que va desde las altas planicies hasta la Sierra y desde los ranchos productivos hasta las impresionantes Barrancas del Cobre. Eugenio recuerda los viajes de la infancia al rancho familiar, donde se esperaba que él y sus hermanos trabajaran como cualquier otro empleado.

“Comenzar desde la jerarquía más baja enseña lecciones que no se encuentran en los libros, como la ética laboral”, dice Eugenio. “Comprendí desde niño que no hay atajos para el éxito. La única ecuación es trabajo más trabajo, multiplicado por la productividad”.

Después de estudiar en Nuevo México, Eugenio trabajó para Ford en Chihuahua. Estaban de visita ejecutivos de EE. UU. y Eugenio se ofreció a organizarles un banquete. Puso carne de res de Chihuahua en el menú y fue muy bien recibido. El banquete fue tan exitoso que los ejecutivos de la empresa le pidieron a Eugenio que buscara cortes de carne similares para sus hogares. Con eso, vio una oportunidad de negocio. Dejó Ford a los 23 años y fundó Grupo Bafar en 1983.

Desde el principio, Eugenio ha buscado innovar a través de prácticas como la identificación de segmentos de mercado socioeconómicos y la venta de cortes de carne específicos, lo que en consecuencia minimiza el desperdicio y maximiza los beneficios. Posteriormente, Grupo Bafar buscó agregar valor a sus productos y comenzó a producir y comercializar fiambres, jamones y quesos, sector en el que aún es líder del mercado.

Con el tiempo, surgieron otras oportunidades, como tener sus propias tiendas minoristas. Esto luego llevaría a Grupo Bafar a involucrarse en las industrias de bienes raíces, finanzas y agronegocios.

Actualmente, la compañía se está expandiendo al mercado estadounidense y Eugenio promete que pronto se anunciarán nuevos negocios allí. Pero más allá del crecimiento, Eugenio habla con orgullo de construir una empresa socialmente responsable que se refleja en la Fundación Grupo Bafar. Este ha sido reconocido como el mayor socio en el mundo de la Fundación Real Madrid.

“Como empresa, estamos comprometidos con algo más que los simples resultados financieros; estamos comprometidos con nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestra gente”, proclama Eugenio. “En 2006 creamos la Fundación Grupo Bafar para llevar adelante estas iniciativas”, concluyó.

mquezada@diarioch.com.mx