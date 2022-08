Apoyará Prodecon a contribuyentes

Chihuahua, Chih.- La Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon), ofreció sus servicios de representación legal a quienes después de presentar su declaración anual, tuvieron saldo a favor y no han recibido respuesta alguna de las autoridades fiscales de la federación, después de 20 o 40 días de cumplir con la presentación del informe.

El delegado Roberto Juárez, dijo que también se puede asesorar a quienes recibieron una negativa por parte de la autoridad, a fin de impugnar esa resolución a través de un juicio para buscar revocar o revertir esa decisión.

Informó que la representación legal es un servicio gratuito que ofrece la Prodecon en Chihuahua y todo el país.

Recordó que cuando se tiene una resolución de la autoridad fiscal y no se impugna dentro de los siguientes 30 días, se entiende que se acepta, por ello es importante, que los contribuyentes que conozcan la decisión y no les favorece, según sus estimaciones, deben recurrir a la Prodecon para solicitar la representación.

Apuntó que las autoridades fiscales por lo general solicitan en un periodo de no más de 20 días información adicional a los contribuyentes, cuando no les queda claro la información contenida en la declaración anual, por ello, dijo la Prodecon también puede asesorar desde este momento al contribuyente y no es necesario esperar los 40 días.

El delegado de la Prodecon dijo que, en el caso de la omisión de respuesta sobre la devolución de saldos a favor, desde la Procuraduría, a través de servicio de Quejas y Reclamaciones se le pide a la autoridad que se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia de la devolución de saldo a favor, y han tenido buenos resultados.

Agregó que en caso donde ya hay negativa expresa se ofrece el servicio de representación legal para interponer un juicio para revocar esa decisión, ya que solamente es a través de esa vía como se puede atender esta situación.

El delegado reiteró que los servicios de Quejas y Reclamaciones son gratuitos y en los casos de los juicios, se actúa como abogados patronos, los cuales, apoyan por la vía legal, se elabora sus demandas y se les muestra para que vean lo que se va a presentar y se le da seguimiento, al medio de defensa.

Recalcó que serán ellos, los que van a estar correteando al tribunal para que den una respuesta al juicio promovido, y no se descansa hasta que se agote los medios ordinarios o extraordinarios al alcance.

Usualmente se empieza con el juicio de nulidad, pero sino es favorable se puede ir al amparo directo, lo cual es uno de las bondades, el que son gratuitos.

Indicó que lo que se busca es que la ciudadanía acceda a la justicia tributaria, sin necesidad de efectuar gasto alguno.

El delegado dijo que la institución lleva a cabo ahora más 390 juicios en trámite de diversas causas, sea por demanda de devolución de saldos a favor y otros conceptos, lo que denota el interés de la Prodecon por atender el interés del contribuyente.

Finalmente informó que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente atiende a los contribuyentes en su dirección en Bulevard Antonio Ortiz Mena 2022 Fraccionamiento Las Palmas y dispone del teléfono 656-611-3320.