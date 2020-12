Apura a Congreso a bajar comisiones de Afores

Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la iniciativa para bajar comisiones de Afores ya está en el Congreso y espera que se apruebe pronto.

"Esa iniciativa está en el Senado, en el Congreso. Ojalá y se apruebe, y lleva una ventaja que es lo que ha generado un poco de polémica pero no estoy seguro que los que administran las Afores van a aceptar que es una nueva realidad".

"Se está proponiendo que se bajen los costos de administración para que el trabajador también se beneficie, porque se cobraba mucho, se cobra mucho en México por la administración de los fondos de pensiones si se compara con otros países", comentó en conferencia matutina.

Lo que propone la iniciativa, agregó el Mandatario federal, es que se cobre lo que en promedio se cobra en Estados Unidos, en Chile y en Colombia, que tienen tasas más bajas.

"Que se cobre eso en promedio, porque ahora es mucho lo que se cobra", refirió.

Entre las ventajas para los que administran las Afores se encuentra la garantía de que ellos continuarán manejando dichos fondos y que se podrán invertir los fondos para el desarrollo del país.

"No hay estatismo, es decir, que regrese el sistema de antes, de que era el Estado el que administraba las pensiones. Decidimos que sigan estas administradoras pero que no abusen y que se estandarice, que se cobre lo que se cobra en otros países. Que no sean abusivos en cuanto al cobro de estos fondos".

"Se van a poder invertir esos fondos para el desarrollo del País, para que también se beneficie al trabajador en donde puedan obtener porcentajes más altos por el manejo de sus fondos de su dinero", agregó López Obrador.