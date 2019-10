Apura AMLO ratificación de T-MEC

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador apuró al Congreso de Estados Unidos a aprobar a la brevedad el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

En mensaje publicado en redes sociales, el Mandatario federal afirmó que hizo la petición a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, en la cual planteó que el tratado comercial se apruebe antes de las elecciones, para evitar que se politice.

"Nos importa mucho que se apruebe el tratado de libre comercio, es importante no sólo para México, también para EU y Canadá, y no queremos que se use el tema del tratado con propósitos político-electorales, entre más se acerquen las elecciones de EU, que van a ser en noviembre del año próximo, pues se va a ir calentando el ambiente", comentó en un video grabado en Ensenada.

"Van a haber acusaciones mutuas, como sucede en todos los países, en todas las democracias, se desbordan las pasiones y no queremos que se contamine lo del tratado con la confrontación político-electoral en EU, por eso queremos que se apruebe lo más pronto posible, nos conviene a los tres pueblos, a las tres naciones".

López Obrador dijo que enviará otra carta a congresistas demócratas sobre la cláusula del T-MEC en la que se establece que deben mejorar las condiciones laborales en México.

Los legisladores, recordó, le externaron su interés en que aumente el salario de los trabajadores y que haya libertad sindical.

"Eso lo están poniendo sobre la mesa, no es una condición, pero sí quieren tener la certeza de que vamos nosotros a cumplir mejorando las condiciones de trabajo de los obreros mexicanos", manifestó.

"Eso para nosotros es pan comido, porque coincidimos plenamente, sin que ellos nos acicateen, son nuestras convicciones, nuestros principios".