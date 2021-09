Arman maquiladoras 'puente' ante falta de microchips

Archivo/ El Diario / Foto ilustrativa

Chihuahua.- Diversas empresas maquiladoras afectadas por la falta de microchips y otros insumos, optaron por hacer “puente” el viernes 17 de septiembre, otorgando ese día un 70 por ciento del sueldo a sus trabajadores y el total de sus prestaciones, informó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Jorge Doroteo Zapata García.

Señaló que por tal motivo, los trabajadores sindicalizados de diversas plantas de la ciudad capital descansaron el jueves, viernes, sábado y domingo, gozando tres días de su sueldo al cien por ciento y prestaciones y solo en uno se le ofreció el 70% de su salario y bonos.

Zapata García observó que la gran mayoría de los trabajadores aceptan el descanso y la deducción parcial de su salario, aunque está claro que se le afectará a la larga sus ingresos, ya que éstos no alcanzan para cubrir sus necesidades económicas y familiares.

Si bien en la gran mayoría de las empresas se le apoya al trabajador con transporte y alimento, los que tienen créditos de Infonavit o Fonacot, por ejemplo, se verán afectados con la disminución de sus ingresos para poder dar la mensualidad.

En torno a los paros técnicos, dijo que afortunadamente la crisis de los microchips y otros insumos no ha llevado a la suspensión total de labores de las plantas manufactureras hasta por una semana, aunque sí se dan casos por dos o tres días, donde paran alguna linea primero y posteriormente otras.

Jorge Doroteo Zapata dijo que en cierto modo los trabajadores comprenden que esta situación de falta de materia prima para laborar no es responsabilidad directa de la empresa, sino que es algo que se vive en el ámbito mundial y que puede perdurar todavía por algunos meses.manifestó su deseo de que no se afecte considerablemente las labores de las empresas manufactureras de exportación y hasta ahora, ninguna de las que tienen sindicato de la CTM, habría ido al paro continuo por una semana, por lo que no hay, hasta ahora, una situación grave, sino dentro de los vaivenes normales de las fabricas.