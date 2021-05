Arrastra fallas refinería Deer Park

Reforma Reforma

Ciudad de México.- La nueva apuesta de Petróleos Mexicanos (Pemex) de adquirir la totalidad de la refinería Deer Park parece no ser la mejor opción, luego de que en febrero tuvo fallas en su operación.

En los primeros días de ese mes, Shell tuvo que cerrar las dos unidades de destilación de crudo de la planta por una falla en el sello de una bomba que permite alimentar a otras unidades de la refinería, por lo que prácticamente salió de operación, según información dada a conocer por Reuters en esas fechas.

Shell anunció que tiene planes de reducir su producción de hidrocarburos con la finalidad de cumplir con sus compromisos de ser una empresa cero emisiones para el 2050, por lo que ha contemplado el cierre de algunas de sus refinerías. Incluso ayer, vendió otra refinería en Alabama.

Sin embargo, Pemex vio una "oportunidad de negocio" y presentó a Shell una oferta para adquirir el 50 por ciento restante de las acciones.

Óscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), cuestionó la pertinencia de esta operación, porque está comprando fierros para refinar su crudo pesado, cuando la tendencia de las empresas modernas es la transición a fuentes limpias.

"Si nos enfocáramos en la ventaja competitiva de Pemex, que es exploración y producción y no la parte de refinación, donde la subsidiaria de Transformación Industrial el trimestre pasado perdió más o menos 39 mil millones de pesos, probablemente no sea un buen negocio invertir los 596 millones de dólares en ese segmento donde año tras año, trimestre tras trimestre, genera pérdidas. En términos generales, yo no diría que es una buena noticia", señaló.

Deer Park ha registrado pérdidas en los dos últimos años, según informes que el propio Pemex entregó a la Security and Exchange Commission (SEC).

En 2019, perdió mil 438 millones de pesos y para 2020, 4 mil 56 millones de pesos.

Sin embargo, en su conferencia de ayer por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó dichas pérdidas y señaló que el petróleo es "un gran negocio".

En seguida, el titular de Pemex, Octavio Romero, corrigió al Presidente, pero únicamente en torno a las pérdidas de 2020, las cuales atribuyó a la crisis por el Covid-19. El directivo omitió el dato del 2019.

En la conferencia, se dio a conocer el monto de la deuda de Deer Park, la cual asciende a 980 millones de dólares, de los cuales la mitad corresponde a Pemex.

"El valor de esta compra-venta es del orden de 596 millones de dólares, 106 millones en efectivo para el reembolso del préstamo del socio Shell y 490 millones correspondientes a la deuda de Shell en la sociedad", dijo Romero.

Para Ocampo, del IMCO, la idea del negocio de refinación es vender al mejor postor y a precios de mercado.

"La idea (de negocio) es venderla al mejor postor, no Pemex necesariamente, y si la idea es, como han insinuado, subsidiar a Pemex, pues tendría que adquirirla a precio de mercado porque sino sería una violación flagrante al capítulo del T-MEC donde habla que las empresas propiedad del Estado tienen que operar bajo consideraciones de mercado", advirtió.

Para el pago, se utilizará una reserva de 47 mil millones de pesos del Gobierno federal, más 30 mil millones de pesos de Banobras y 7 mil millones de lo que era el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).