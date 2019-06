Auguran revés en frontera por aranceles

Phoenix— La decisión del Presidente de EU, Donald Trump, de subir los aranceles a productos mexicanos afectará el comercio fronterizo, el empleo y los consumidores, al tiempo que "empeorará" el flujo migratorio, señalaron este viernes líderes empresariales y políticos.

"Este tipo de medidas arancelarias no solo afecta a México sino a empresas estadounidenses", aseguró Felipe García, vicepresidente ejecutivo de la cámara binacional de Tucson, Arizona.

Señaló que la vecindad de Arizona con México pone al estado en peligro por la posible pérdida de empleos y otras consecuencias si el país toma represalias o si los precios más altos desaceleran el comercio internacional.

"Aun no podemos medir el impacto, pero la incertidumbre ya está afectando la economía, el tipo de cambio se disparó, se están deteniendo las oportunidades para proveedores, destacó.

Por su parte el congresista por Arizona Raúl Grijalva calificó de "imprudente" la decisión de Trump de aplicar aranceles del 5 por ciento a partir del 10 de junio -y aumentar los gravámenes gradualmente hasta el 25 por ciento- si México no frena la creciente migración.

"Pone en peligro los empleos y los medios de vida de millones de trabajadores de la frontera y sus familias", dijo el demócrata.

"Además estas tarifas harán poco por resolver la crisis humanitaria en nuestra frontera, en cambio, perjudicará a los consumidores, empresas y trabajadores estadounidenses que finalmente pagarán el precio", enfatizó.

Grijalva recordó que México es actualmente el mayor socio comercial de Arizona, importando 9 millones en productos solo en 2018.

Glenn Hamer, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Arizona, describió las tarifas como una "idea terrible" que perjudicará a los consumidores estadounidenses.

"Las tarifas arancelarias son impuestos y son impuestos pagados por las familias estadounidenses trabajadoras que serán terriblemente perjudiciales", dijo.

Para Mario García Acosta, analista internacional de Legal Business Global, este anuncio es una más de las estrategias de Trump por desestabilizar la economía mexicana y de paso "empeorar" la migración a Estados Unidos.

"Si eso afecta a la economía de México, que lo hará eventualmente, también va a empeorar la situación migratoria, habrá más presión por parte de los mexicanos para emigrar a Estados Unidos", comentó.

Por su parte, Luis Ramírez, miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio Hispana en Arizona dijo a Efe se trata de un anuncio inesperado que ya tiene consecuencias económicas.

"El dólar se disparó a 20 pesos (mexicanos), la Bolsa de Valores Mexicana va a la baja, si eso se llega a aplicar perderían ambas economías, tanto la mexicana como la estadounidense", expresó.

Reconoció además que este anuncio llega como "balde de agua fría" a las recientes negociaciones para la ratificación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).