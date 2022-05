Aumentan 55.6% accidentes en Pemex

Agencia Reforma

Monterrey.- Petróleos Mexicanos (Pemex) incrementó en un 55.6 por ciento su índice de frecuencia de accidentes y riesgos, al pasar de 0.27 en el primer trimestre del 2021 a 0.42 en el mismo periodo de 2022.

El índice de frecuencia se refiere al número de accidentes con lesiones que requieren incapacidad por millón de horas-hombre de exposición al riesgo en un periodo determinado, de acuerdo con el último reporte financiero de la empresa estatal.

Además, el índice se ubicó en su peor nivel para un periodo comparable desde el 2017 cuando alcanzó un nivel de 0.52 accidentes.

¿Cómo se comportó el índice de accidentes en los últimos años?

(Índice de accidentes por millón de horas hombre de exposición, durante el primer trimestre de cada año)

2017 0.52

2018 0.08

2019 0.21

2020 0.21

2021 0.27

2022 0.42

Alejandro Villalobos Hiriart, especialista del sector petrolífero, señaló que este indicador esta correlacionado con el número de accidentes en instalaciones de la petrolera, que también se ha incrementado.

De hecho, en lo que va de la actual Administración han ocurrido al menos 28 incendios en refinerías y complejos petroquímicos de Pemex, de acuerdo con una recopilación realizada por Reforma de notas periodísticas y sin tomar en cuenta sucesos provocados por sismos o rayos.

Mientras que durante todo el sexenio de Peña Nieto se tiene registro de 13 eventos en las instalaciones.

¿Cuándo y dondé ocurrieron los últimos accidentes?

11-ene-22 Explosión en Planta Deshidratadora Ágata, en el sur de Veracruz

05-feb-22 Incendio en Refinería Madero, en Tamaulipas

11-feb-22 Incendio en plataforma en campo Octil, en el Golfo de México

16-abr-22 Incendio en Refinería Salina Cruz,en Veracruz

En este sentido, Villalobos consideró que los factores a los que se podría atribuir el mayor número de accidentes y lesiones a los trabajadores son: la antigüedad de las instalaciones, la calidad del crudo que hace necesario una mayor inversión en mantenimiento, la falta de preparación técnica en los puestos directivos y gerenciales y las condiciones en las que opera el personal.

"Además de que no suministran el equipo necesario para realizar los mantenimientos, en la refinería de Tula, por ejemplo, hay turnos de 12 o incluso 24 horas y no autorizan vacaciones porque no hay personal suficiente debido al recorte de plazas", señaló el experto.

"En las plataformas también hay turnos de 12 horas de trabajo y cuando se retiran a sus dormitorios que están en la misma plataforma el aire acondicionado no se da abasto, esto provoca un menor rendimiento de los trabajadores", agregó.

David Shields, especialista del sector energético, coincidió y resaltó que, por ejemplo, en el caso de las refinerías, debido a la antigüedad y falta de inversión necesaria en mantenimiento al aumentar la utilización se han incrementado el riesgo.

"Las refinerías son plantas viejas, casi obsoletas, y si incrementan el uso que es lo que está tratando este Gobierno pues aumenta el riesgo sobre todo si no se está destinando lo suficiente en mantenimiento correctivo y predictivo", apuntó Shields.

Dedica Pemex menos recursos al mantenimiento de infraestructura

El actual Gobierno federal ha recortado el presupuesto para el mantenimiento de instalaciones de Pemex.

(Monto destinado a mantenimiento por parte de Pemex durante los primeros tres años completos de cada Administración, en millones de pesos a precios constantes de diciembre 2021)

EPN $77,068

AMLO $43,116

Variación -44.1%

Por su parte, el índice de gravedad -que se refiere al total de los días perdidos por incapacidad médica por lesiones a consecuencia de accidentes de trabajo- también aumentó al pasar de 7 días el año pasado a 12 días en el primer trimestre del 2022.

Las subsidiarias que contribuyeron a la accidentabilidad durante el primer trimestre 2022 son: