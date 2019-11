Aumentan pedidos del Cybertruck de Tesla

Ciudad de México.- El presidente ejecutivo de Tesla Inc, Elon Musk, dijo que los pedidos de su Cybertruck han aumentado a 187 mil, incluso después de que dos ventanas se rompieron inesperadamente en la gran revelación del jueves.

El fabricante de automóviles eléctricos tiene una historia de presentar productos futuros a una multitud de clientes entusiasmados, tomar depósitos y luego entregar años después.

Hace dos años, Tesla mostró un camión Semi y un automóvil deportivo Roadster de próxima generación, pero ninguno de los vehículos está en producción todavía. Esta primavera, Musk presentó el crossover Modelo Y; ese vehículo está programado para comenzar la producción el próximo verano.

Los pedidos, un aumento desde una cifra de 146 mil que Musk anunció en un tuit el sábado, subraya la naturaleza difícil de resistir de anunciar depósitos, incluso cuando son totalmente reembolsables y nunca pueden convertirse en ventas reales.

La lista de reservas de Tesla ha sido durante mucho tiempo una fuente de intriga para inversionistas, analistas, periodistas, fanáticos y escépticos de la compañía, ya que a menudo se usa como un proxy de la demanda. El tuit de Musk rompe con la práctica reciente en Tesla, que ha dejado de dar cifras de reservas en sus llamadas de ganancias trimestrales, diciendo que la métrica no era relevante.

"No queremos comentar sobre la granularidad de los depósitos; nuevamente, la gente simplemente lee demasiado sobre ellos", dijo Musk en la llamada de ganancias de Tesla en el primer trimestre en abril, cuando se le preguntó sobre el Modelo Y.

El sitio web de Tesla permite a los clientes ordenar el camión por 100 dólares totalmente reembolsables, y dice que pueden completar su configuración "a medida que se acerca la producción a fines de 2021". Musk dijo en un tuit el sábado que el 42 por ciento había ordenado la opción de doble motor, que comienza en 49 mil 900 dólares, mientras que el 41 por ciento ha ordenado la opción de motor triple de 69 mil 900, cuya producción se espera que comience a fines de 2022. Solo el 17 por ciento ordenó la versión de motor único, que comienza en 39 mil 900.

El depósito de 100 dólares para el Cybertruck es mucho más bajo que los mil necesarios para reservar un sedán Model 3.

"Las reservas no son relevantes para nosotros", dijo el ex director financiero Deepak Ahuja en enero, durante la convocatoria de ganancias del cuarto trimestre de 2018 de la compañía. "Ahora todavía tenemos una gran reserva de reservas, lo que nos dice que muchos clientes todavía están esperando esos autos. Pero no creo que sea apropiado compartir el número de reservas".

Tesla nunca emitió un pedido o una cifra de reserva para el Modelo Y. La compañía tenía 665 millones de dólares en depósitos de clientes al 30 de septiembre, de acuerdo con una presentación reglamentaria.

En una demostración de la dureza del camión, el diseñador principal de Tesla, Franz von Holzhausen, golpeó la puerta de acero inoxidable del Cybertruck con un mazo, mostrando que no podía ser abollado. Pero cuando arrojó una bola metálica en la ventana delantera del lado del conductor, se hizo añicos.

La multitud jadeó. "Oh, Dios mío", dijo Musk. "Tal vez eso fue un poco demasiado difícil".

Así que von Holzhausen intentó un segundo lanzamiento más suave, esta vez dirigido a la ventana trasera del camión, solo para ver que también se hizo añicos.

No estaba claro de inmediato quién suministró el vidrio o si Tesla hizo lo que llamó "Armor Glass" completamente en la casa. Tesla ingresó al negocio de la tecnología del vidrio en 2016 y tiene un grupo interno conocido como Tesla Glass.

Musk dijo que su equipo arrojó la misma bola de acero en la ventana varias veces antes del evento y ni siquiera rascó el cristal. El viernes por la noche, tuiteó un video corto de von Holzhausen que se ha visto más de 6 millones de veces.

El diseño angular y futurista y los cristales rotos generaron una enorme publicidad para Tesla y su camioneta, pero las acciones cayeron un 6.1 por ciento, a 333.04 dólares el viernes, su mayor caída en casi dos meses.