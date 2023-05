Aumentan ventas por el ‘superpeso’ en El Paso

Jaime Torres / El Diario de El Paso / Las tiendas de la calle El Paso muestran mayor movimiento; compradores aseguran que les ilusiona el saber que su dinero rinde más

Si el dólar va a la baja y el llamado “superpeso” se fortalece tanto consumidores mexicanos que cruzan la frontera como comerciantes asentados en las diversas zonas de El Paso se verán beneficiados aún más, como lo han sido en las últimas semanas al tener incrementos en sus ventas por arriba del 45 por ciento en el Centro.

Para algunos comerciantes la caída del billete verde ha contribuido al fortalecimiento de su economía y todo indica, coinciden, que esa depreciación irá en ese sentido en los próximos meses. “Hemos escuchado que se debilitará entre un 10 por ciento y un 15 por ciento a mediados de 2024”, dijo uno de los empleados de una casa de venta de oro y plata.

“Para mí ver el dólar que va de caída me emociona porque ahora mis pesos rendirán más”, dijo Olivia Aguirre, residente de Ciudad Juárez, quien acude con regularidad a realizar sus compras a los negocios establecidos en las calles El Paso, Stanton y Overland.

Ropa, electrónicos, perfumes y artículos para el hogar, son entre otros los productos que adquiere con frecuencia. “Me encanta comprar y recorrer las tiendas. Mi familia lo sabe y me aprovecha para que les lleve cosas y así hasta me gano un dinerito que me dan de propinas”, dijo la madre de cuatro hijos.

Olivia, al igual que miles de consumidores mexicanos que cruzan la frontera día a día, indicó que si bien también adquiere ciertos artículos en su tierra natal, considera que la calidad y variedad no se compara a la que se ofrece en esta ciudad.

Carlos Andrade, empleado de una de las tiendas de venta de ropa ubicada sobre la calle El Paso, manifestó que después de la pandemia del Covid-19 la actividad comercial se ha incrementado en el sector, lo que ha generado un fortalecimiento de la economía paseña.

“Hemos pasado por momentos muy críticos al grado que había días en que no vendíamos nada, no entraba un solo dólar, pero la tenacidad, la esperanza y la fe de los comerciantes locales ha hecho que las cosas mejoren”, dijo quien tiene 20 años trabajando en diversas tiendas del sector.

A pesar del cierre de decenas de comercios, derivado de la emergencia sanitaria, ahora el Centro de la ciudad tiene otro rostro y poco a poco se acostumbra a la nueva normalidad en la que al igual que en el pasado los consumidores fronterizos le dan vida y vigorizan la economía que amenazaba con extinguirse.

60 centavos de cada dólar

En entrevista pasada con El Diario de El Paso el empresario Tammy Berg, ex presidente de la Cámara de Comercio Hispana de El Paso y fundador de la Sociedad de Negociantes en el Centro de El Paso, manifestó que a nivel local la clientela mexicana representa el 60 por ciento de las ventas.

Señaló que dentro de los directivos de las tiendas consideradas como “fuertes”, como Walmart, Ross, Target, Marshalls, entre otras, “todos coinciden en que 60 centavos de cada dólar”, provienen de los clientes procedentes de México. El tener más compradores aquí y con este tipo de estímulos la economía es más fuerte.

Otro de los beneficios que ha traído consigo a los consumidores fronterizos la caída escalonada, que baja la paridad dólar-peso a 18:10 por uno, es la adquisición de la gasolina barata en comparación a la que se vende en Ciudad Juárez.

“Pues la verdad sí, ahora nuestros pesitos rinden más y pues allá el litro está más caro y al menos nos ahorramos poco más de dos pesos por uno aquí”, dijo Alejandro López, empleado de una empresa maquiladora, luego de llenar el tanque del combustible. “Ahora sí, gasolina barata y de mayor calidad”.

Según los especialistas, el dólar cayó el 12 de abril de 2023, tras conocerse que las cifras de inflación de marzo en Estados Unidos estuvieron por debajo de las expectativas del mercado.

En aquella fecha la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos anunció que la tasa de inflación interanual se situó en 5 por ciento en marzo, tras marcar un 6 por ciento en febrero. Desde entonces la depreciación del dólar continúa.

Uno de los fenómenos presentados es que mientras los consumidores mexicanos celebran aquí, los compradores que acostumbran realizar sus compras en la vecina ciudad lamentan que sus dólares no rinden igual que antes.

“Hemos visto que aunque tenemos la ventaja de gastar dólares antes adquiríamos más mercancías con un dólar, los servicios eran más baratos, pero ahora vemos que ya no cuesta lo mismo”, expresó preocupado Pánfilo Arriaga, un hombre jubilado que acostumbra cruzar la frontera con su esposa Paula.

Manifestó que al igual que muchos paseños visita esa ciudad a realizar compras como mandado, medicinas, artículos para el hogar y sobre todo llevar a reparar su automóvil cuando sufre descomposturas.

“Siempre ha sido más barato ir a reparar o pintar el carro a Juárez. Recuerdo que mi padre siempre venía a eso y se ahorraba un dineral”, dijo el residente del Este de la ciudad.

Y es que el valor del peso mexicano, al cual ya muchos le llaman ‘superpeso’, ha logrado colocarse en su mejor nivel en los últimos dos años frente al billete estadounidense y se fortalece en la medida y como resultado del aumento en las tasas de interés en ambos países.

