Aún se puede presentar declaración anual del ISR

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- Para los contribuyentes que no realizaron su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas, a más tardar el 31 de mayo, que no han sido requeridos por la autoridad ni ha hecho algún tipo de descubrimiento de ello, aún pueden presentarla de manera espontánea y no es procedente alguna multa.

Lo anterior lo informó el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor (Prodecon) Marco Antonio Barraza Cepeda, quien exhortó a los contribuyentes a solicitar la asesora de la dependencia para tal efecto, así como para solicitar la devolución de saldos a favor para quienes lo tuvieron y no han recibido el recurso.

Informó que de enero a mayo la Prodecon en Chihuahua ha ofrecido tres mil 330 asesorías a contribuyentes, un 23 por ciento más que el año pasado.

Barraza Cepeda abundó con relación a la declaración anual del ISR de manera espontánea sin haber sido requerido por la autoridad fiscal puede hacerlo de conformidad con el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación a fin de que no proceda ninguna multa por ello.

En lo que hace a los contribuyentes que le resultó saldo a favor en su declaración por el Impuesto Sobre la Renta, todavía pueden solicitar las devoluciones a través de la facilidad de que sea considerada de manera automática.

Marco Antonio Barraza, precisó que se tiene de plazo hasta el 30 de junio, porque este es un beneficio de solicitar la devolución del saldo a favor a través de un procedimiento simplificado donde la autoridad resuelva esa solicitud que es la vía automática.

Informó que lo conveniente es que los contribuyentes se acerquen a la Prodecon para ser asesorados sobre estos trámites.

La Procuraduría de Defensa del Consumidor trabaja en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Bulevar Ortiz Mena 2022 en el Fraccionamiento Las Palmas y se tiene el número de teléfono 614-110-3675 extensión 2500 y al número 614-380-7500 ext.2500, así como en el correo delegacionchihuahua@prodecon.gob.mx.

Agregó que en Ciudad Juárez se tiene una oficina en El Pueblito Mexicano con domicilio Avenida Abraham Lincoln 1290 CP 32000 con el mismo correo electrónico.

El delegado dijo que se puede acudir con cita previa, lo cual es más viable dada la pandemia, aunque sino es así, se puede atender a cualquier persona que lo solicita.

Marco Antonio Barraza dijo que la delegación muestra un importante crecimiento en el número de asesorías a contribuyentes en materia de la declaración anual y devolución de saldos a favor en el pago del ISR.

Observó que todos los servicios de asesoría son gratuitos y han venido creciendo, lo cual representa una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes que tienen este derecho a solicitar la devolución de saldo a favor.

Finalmente recalcó la importancia de que además de gratuita se ofrece una asesoría especializada y publica para que el estado de derechos se siga cumpliendo tanto para los contribuyentes personas físicas y morales.