Autorizan en México a BNP Paribas

Ciudad de México.- El Gobierno federal publicó hoy la autorización al banco más grande de Francia para prestar servicios de banca múltiple en México.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) difundió la autorización, fechada el 2 de diciembre, para que BNP Paribas se organice y opere como una institución de banca múltiple, filial del grupo francés del mismo nombre.

Hasta ahora, BNP solo ofrecía en México banca de inversión, corporativa y seguros, pero como institución de banca múltiple podrá prestar todos los servicios de un banco comercial.

BNP es el noveno banco más grande del mundo por activos totales con 2 billones 336 mil millones de dólares, según Standard & Poor's, y de los que ofrecen banca múltiple en México, solo el británico HSBC Holdings es más grande, pues ocupa el séptimo lugar en la lista.

El capital social inicial de BNP es de 750 millones de pesos y debe contar con un Consejo de Administración con al menos 25 por ciento de consejeros independientes, que no sean empleados ni personas relacionadas con el banco, cuyos representantes en México son Francisco Hernández Lozano y Laurence Darteil.

Al otorgar su opinión favorable a la solicitud de de BNP el pasado 11 de noviembre, el Banco de México incluyó esta petición a la CNBV: "Estimamos relevante someter a la consideración de esa Comisión se sirva exhortar a la promovente para que BNP Paribas México, S.A., Institución de Banca Múltiple, amplíe sus líneas de negocio y diversifique el riesgo en que podría incurrir al atender primordialmente a cierto tipo de operaciones, con el objeto de extender sus beneficios a la economía mexicana en su conjunto y evitar una concentración de riesgo, así como que la referida Institución no deberá prestar medios para la realización de operaciones transfronterizas no autorizadas".

El domicilio del banco es una de las torres Park Plaza, en Santa Fe.