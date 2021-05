‘Avance económico no es parejo en Chihuahua’

El avance económico no es parejo al menos en Chihuahua, ya que el comercio y servicios no reportan una mejora importante, no así la manufactura que sí está generando la mayoría de los empleos y su exportación, indicó Sergio Mendoza Vidal, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua.

Observó que lo bueno es que ya se llegó al amarillo en el semáforo epidemiológico y eso permite una mayor actividad y apertura de negocios.

Según la estadística de Inegi, al cierre de marzo, según el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró un crecimiento de 0.4% en su comparación anual, el primer resultado positivo desde mayo del 2019.

La economía de México registró una tendencia a la baja durante los meses previos a la pandemia, la cual, vino a profundizar el declive de tal suerte que se sumaron 22 meses consecutivos con resultados negativos.

El presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua dijo que en realidad la mejora se tiene en el sector de la manufactura, ya que el comercio y los servicios no reportan incrementos importantes.

Observó que por lo menos eso pasa en la entidad, en donde la gran mayoría de los nuevos empleos que se generan se encuentran alrededor de la industria, ya que en el comercio y servicios la reactivación no ha sido igual.

Sergio Mendoza apuntó que lo bueno es que ya se volvió al amarillo en el semáforo epidemiológico, lo que da la posibilidad de abrir o renovar más negocios.

El tema para reactivar la economía es la vacunación y se sigue tarde, porque ni siquiera se ha podido dar la segunda ronda los mayores de 60 años.

Todas las promesas que hizo el gobierno federal, son palabras huecas, ya que no hay para cuando se termine de vacunar la población del país y los números que ofrece el gobierno no se han vuelto realidad.

“Por más números que nos den ahorita, la credibilidad es tan baja o nula, que nadie les hace caso, y luego no se dejan ayudar por el sector privado, porque se está manejando políticamente”, expuso finalmente el industrial.