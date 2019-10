Avanzará lento el crédito en 2020: BBVA

Ciudad de México.- El próximo año, el arranque de la colocación del crédito bancario será lento como consecuencia de un cambio en el ciclo económico, previó Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA.

"Si el ritmo de actividad económica sigue como lo estamos viendo, lo que debemos esperar es que vamos a tener un arranque de año más lento en la actividad crediticia de personas físicas, cosa que ya estamos sintiendo de las personas morales", declaró.

En conferencia sobre los resultados financieros trimestrales de BBVA, el banquero fue cuestionado sobre la perspectiva de colocación de crédito en un entorno de crecimiento cero.

"Esperamos una tendencia muy similar, es decir, en términos de personas físicas un crecimiento similar al de enero- septiembre del 2019 de 10 por ciento", respondió.

A su vez, previó un menor nivel en la demanda de crédito por parte de las empresas.

"Este es el comportamiento natural de los ciclos económicos. Lo primero que empiezas a ver es una desaceleración de la demanda del crédito empresarial, y posteriormente, una desaceleración de los créditos al consumo", aseguró.

Señaló que para impulsar el crecimiento económico es necesario que haya más inversión pública y privada.

"Si no reactivamos la inversión en ambos sectores es imposible que haya crecimiento. Del lado de la inversión pública hay poco margen de maniobra en términos fiscales para que se detone.

"Tiene que haber proyectos importantes regionales de infraestructura y energía en los que el sector privado pueda entrar. Si no vemos un cambio en la tendencia de inversión no va a haber crecimiento", declaró.

Agregó que el T-MEC es un componente relevante para que haya mayor inversión privada de extranjeros.

"Esperaríamos que la aprobación del T-MEC ocurra antes de que concluya el año, de ser así, puede haber un cambio por esa inversión que esta detenida desde el 2016", afirmó.

Insistió en que la clave para crecer es que cambie la tendencia en términos de inversión privada y pública para que el Gobierno tenga espacio fiscal.

"Es importantísimo que empecemos a discutir una reforma fiscal, en donde no ocurra incrementos de tasas, ya que son acordes con lo que ocurre en otros países del mundo, sino que haya más gente pagando impuestos en este País, para que haya espacios para invertir en infraestructura física. Que se detonen los crecimiento regionales es lo que debería cambiar la tendencia", dijo Osuna.

Por otra parte, el directivo fue cuestionado sobre la investigación que realizó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en la que determinó colusión de instituciones financieras en el precio de los bonos que se comercializan en el mercado de deuda. Entre las firmas investigadas se encuentra BBVA.

"Es una investigación en curso y hay que ser bastante cauto con lo que se dice porque no hay resultados todavía; hemos entregado toda la información que la Cofece nos ha requerido desde que arrancó la investigación, absolutamente toda.

"Estamos tranquilos respecto a lo que es el proceso de investigación porque ya hay una definición de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la cual es pública. En el caso nuestro no encontró ningún indicio de colusión, ni de problemas de competencia, ni nada", afirmó.

Además, Osuna fue consultado sobre una nueva iniciativa para regular comisiones bancarias derivada de un proyecto que el senador Ricardo Monreal presentó al inicio del sexenio.

"Ha habido mucho diálogo tanto con el senador Monreal, como con Hacienda, la CNBV y el Banco de México, y gran parte de este diálogo es través de la Asociación de Bancos de México (ABM)", mencionó.

"Lo que ha propuesto Ricardo Monreal es bastante razonable en este nueva vuelta. Estamos trabajando con él. Durante los últimos nueve meses derivado de la propuesta que hubo se ha trabajado de manera muy importante con el banco central en términos de limpiar comisiones que estaban registradas, que no se usaban", dijo.

Comentó que en los últimos seis a ocho años, la competencia ha fomentado la baja de comisiones y que siempre hay espacio para discutir el tema de mejora regulatoria.

"Lo que queremos es que a partir de ella haya más competencia y que no haya inhibición de la inversión futura en el sector financiero", concluyó.