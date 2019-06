Baja el estrés utilizando la comedia en tu oficina

¿Alguna vez pensaste que el humor y la comedia podrían ser una herramienta de apoyo para disminuir el estrés laboral y mejorar la calidad de vida de los colaboradores en las empresas?

Los casos de estrés laboral y sus consecuencias en los colaboradores son cada día más conocidos. Las empresas deben comenzar a explorar terreno para brindar a su equipo de trabajo una pronta solución a esta problemática.

La mayoría de los conflictos que existen en el trabajo no son por eventos objetivos, es decir, la mayoría de los problemas como el estrés y la fatiga que se experimentan en las oficinas no tienen que ver con la reducción de clientes, ventas bajas, bajo presupuesto, etc., sino con la forma en cómo se relacionan mutuamente los colaboradores. Esto quiere decir la forma en la que se relaciona el líder con su equipo y viceversa, cómo se relacionan los equipos con los compañeros que se encuentran abajo en el organigrama, cómo se establecen las relaciones a través de departamentos, en las áreas comunes, cómo cuidan esas áreas comunes y las que no lo son, entre otras cosas.

El estrés rompe la conexión con el otro y la comedia acerca, ya que el humor propicia la empatía hacia los compañeros. Por lo tanto, cuando se inserta el humor en las oficinas, se favorece la reconexión entre colaboradores, fomenta el reconocimiento mutuo y por ende de manera natural, ayuda a limar y resolver las asperezas entre los colaboradores, logrando con esto, mayor eficiencia en el trabajo, mejores relaciones personales dentro de las oficinas, bajos niveles de estrés y por supuesto, colaboradores sanos y equilibrados psicológicamente.

Algunos beneficios de insertar la comedia en las oficinas son:

1. Facilita las relaciones entre colaboradores, áreas y departamentos. El humor propicia empatía y gracias a ella, los colaboradores operan de forma ligera, libre y sin frustraciones. Lo que resulta en más eficacia por parte de los colaboradores y mayor productividad para la empresa.

2. El humor, ayuda a resolver conflictos. Cuando surge un conflicto, el humor permite ver qué parte del conflicto no es tan importante. Entonces se puede atender la parte que sí lo es. Cuando puedes reírte de un conflicto, lo que causa estrés se suspende un poco en el cerebro y entonces puedes atender el problema real, la causa raíz. Si se toma como una buena práctica dentro de las empresas se aspira a tener colaboradores más objetivos y menos reactivos.

3. Mejora la toma de decisiones. Cuando se tiene empatía, la toma de decisiones se vuelve más consciente porque no sólo se piensa en el bienestar propio, sino también en el del otro. Por ejemplo: si un director tiene que resolver algo que competa a sus colaboradores, siempre los tomará en cuenta ya que al hacerlo los está cuidando. Si el director no tiene empatía por sus departamentos y viceversa, las decisiones que se tomen serán un desastre porque cada una atenderá su propio egoísmo y para satisfacerlo afectarán negativamente a las personas involucradas.

La empatía que propicia el humor permite ver toda la película, observar más allá de lo que solamente a unos les ocupa. Cuando se puede ver la película entre todos, se toman decisiones más efectivas que apoyan tanto a la empresa como a sus colaboradores.

4. Apoya a la innovación dentro de las empresas. Cuando se aplican las herramientas de la comedia a los procesos de exploración, creatividad, resolución de problemas, atención a necesidades que exige la innovación se obtienen soluciones más rápidas. Enseñar herramientas de comedia al equipo de trabajo propiciará la innovación y la invención de nuevos productos porque se activan voluntariamente los procesos creativos y un proceso de este tipo involucra procesos mentales, emocionales, de empatía, de toma de decisiones, resolución de conflictos y atención a necesidades.

Ahora que conoces algunos beneficios que la comedia proporciona dentro de las empresas, ¿qué esperas para conocer un poco más y ponerlo en práctica?

Por: Entrepreneur