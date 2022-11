Baja inflación aquí; cierra en 8.01%

Chihuahua, Chih.- El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de octubre cerró en 8.01 por ciento en la ciudad de Chihuahua, una cantidad menor a la registrada durante la segunda quincena de septiembre de 8.69, según datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), proporcionados por el Centro de Información Económica y Social de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.

Aunque también en el ámbito nacional el INPC registró una variación de 0.57% respecto al mes anterior y con ello, la inflación anualizada se ubicó en 8.41 por ciento, el presidente de Canaco, Omar Armendáriz, dijo que se dan señales que en realidad no ayudan, porque son bajas porcentuales muy pequeñas y no es un aliciente para las familias.

“La inflación subió en puntos, pero baja décimas en periodos muy largos y se ha quedado en lo más alto, por lo que no es un aliciente”, reiteró.

El presidente de Canaco, consideró que el plan antiinflacionario del Gobierno Federal no está funcionando, “ya que eso de traer productos más baratos, son sólo espejismos para tranquilizar a la gente, pero en temas económicos no es la forma de controlar una inflación, las cifras no lo revelan”.

De acuerdo con los datos oficiales del Inegi, aunque el Índice Nacional de Precios al Consumidor arroja una contención y baja marginal en las últimas quincenas, el indicador de alimentos y bebidas sin alcohol se mantiene alto, con una inflación anualizada del 14.54 por ciento.

Según los indicadores de Inegi, el Inpco de restaurantes y bares tuvo un incremento anual del 12.26%; del 9.52% en bebidas alcohólicas y tabaco; de 8.80 en muebles, artículos para el hogar y su conservación, 7.86 en transporte, 6.10 en salud y 6.03 en prendas de vestir y calzado.

El INPC anualizado de 8.41 por ciento al cierre de octubre pasado, todavía se encuentra muy por arriba del objetivo del Banco de México de 3 +/- 1.

Omar Armendáriz, presidente de Canaco, apuntó que el comportamiento que tiene ahora la inflación no es un buen aliciente para la economía nacional y local.

Señaló que todavía se tienen costos muy altos a causa de la inflación, y aunque ojalá y continúe a la baja en lo que resta del año, al final del 2022 será realmente un año difícil y no se tendrá un número positivo.

Armendáriz Jurado dijo que también es bueno que ya no suba de nuevo la inflación porque el 2023 se percibe un año difícil con una posible recesión.

Por lo que hace al comportamiento por demás alto en cuestión de los precios de los alimentos, apuntó que eso se debe en parte a la demanda y alto consumo de los productos.

“Esperemos que ya pare la inflación a la brevedad, porque de plano, al menos en los negocios y el bolsillo de la gente sí se ha sentido”, agregó.

Precisó que al menos, hasta ahora, la gente sigue saliendo en la ciudad de Chihuahua y no ha dejado de gastar, aunque se sabe que cuando esta situación se ponga “color de hormiga” en cuanto a inflación sí se puede tener grandes problemas.

Finalmente, dijo que con los altos precios de los alimentos, el poder adquisitivo de la moneda se está achicando, y se compra cada vez menos, con el mismo dinero.