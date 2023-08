Baja México en rankings de energías renovables

CDMX.- El poco interés del Gobierno mexicano por impulsar las energías limpias ha provocado que en diversos rankings internacionales, que miden su uso y la sostenibilidad, México retroceda frente a otros países.

Por ejemplo, en el Índice de Transición Energética 2023 del World Economic Forum (WEF), el País descendió en promoción de energías renovables y estrategia de transición energética.

De 120 países estudiados, México está en el sitio 68, lo que implica 16 sitios menos respecto a la posición 52 que alcanzó el año pasado y 40 lugares menos respecto a 2018 cuando se ubicaba en el lugar 28.

En el Renewable Energy Country Attractiveness Index, realizado por EY, México se posicionó en el lugar 35 en la edición de junio, cuando en la realizada sólo seis meses antes se localizó en el sitio 32.

El Global Market Outlook For Solar Power 2023-2027, realizado por el Global Solar Council, expone que la incorporación de energía solar en territorio mexicano tuvo una caída de 19.7 por ciento de un año a otro.

Durante 2022 se instalaron mil 180 megawatts de energía solar en el territorio, contra mil 470 megawatts que se instalaron en 2021.

"México continuó su declive debido a las políticas gubernamentales desfavorables que priorizan los combustibles fósiles sobre las energías renovables y la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre otros actores del mercado", apunta el reporte.

Muched Nassif, Head of Latin America Power and Renewables in Rystad Energy, dijo que aunque México cuente con los recursos naturales suficientes para impulsar el uso de energías renovables, la incertidumbre regulatoria afecta el desarrollo de nuevos proyectos.

"Hay recursos de calidad que pueden ofrecer soluciones más baratas y competitivas, pero sucede que está en un momento de incertidumbre regulatoria que cuando se presenta, el mercado reacciona de una manera negativa en cuanto a nuevas inversiones", dijo.