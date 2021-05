Batopilas uno de los municipios de mayor rezago del país

El municipio de Batopilas se ubicó como el de mayor rezago social en el país durante el año pasado, en tanto que Urique ocupo el noveno, según el Índice de Rezago Social 2020 (IRS) presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI.

Planteó que el IRS se compone de indicadores de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos y activos en el hogar.

Señaló que de una evaluación de las primeras 10 localidades con muy alto rezago social, se encuentra Socochi del municipio de Guachochi en el lugar dos; La Mesa de Papante, El Chalate, Rincón de Vinateros, El Rincón Grande y Las Higueras de Batopilas en el séptimo; Mesa de Remisacachi en octavo y La Agüita de Guachochi en el décimo.

El estado de Chihuahua, Coahuila y Sonora registran seis localidades con el menor Índice de Rezago Social, ocupando el segundo lugar nacional, solo superados por Baja California que tiene 16, indicó el Coneval.

Precisó que los indicadores del Índice de Rezago Social están asociados a algunas dimensiones de la medición multidimensional de la pobreza establecidas en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, como rezago educativo, acceso a los servicios de salud, calidad y espacio de la vivienda, y servicios básicos, así como activos del hogar.

Dejo claro que el IRS no es una medición de pobreza, ya que no incorpora el conjunto de dimensiones que la medición multidimensional que contiene la Ley General de Desarrollo Social, no obstante, permite tener información de indicadores sociales desagregados hasta nivel localidad, con lo que CONEVAL contribuye con la generación de datos para la toma de decisiones en materia de política social.

Informó que, de las 32 entidades federativas, cuarto se encontraban en muy alto rezago social (12.5%) y, también otro número igual con muy bajo (12.5%), en tanto 14 lo tenían bajo (43.8%) y seis en medio (18.8%).

Detalló que las entidades con mayor rezago social 2020, eran Chiapas con un IRS de 2.644 Muy Alto; Oaxaca 2.591 Muy Alto; Guerrero 2.450 Muy Alto; Veracruz 1.143 Muy Alto y Puebla con 0.744 Alto.

Las entidades con menor rezago social fueron Nuevo León con -1.255 Muy Bajo; Coahuila -1.148 Muy Bajo; Ciudad de México -1115 Muy Bajo; Aguascalientes -1.102 Muy Bajo y Colima -0.691 Bajo.

De los dos mil 469 municipios, solo 152 municipios, que representan 6.2% del total, mostraron un grado muy alto de rezago social; en tanto que 677 (27.4% del total) presentaron muy bajo.

Los municipios con mayor rezago social fueron Batopilas de Manuel Gómez Morín en Chihuahua 6.827 Muy Alto, Mezquital en Durango 5.158 Muy Alto; Del Nayar en Nayarit (5.075) Muy Alto; Cochoapa el Grande en Guerrero 4.999 Muy Alto; Mezquitic en Jalisco 4.607 Muy Alto.

Asimismo, Chalchihuitán y Sitalá en Chiapas 4.261 y 4.174 Muy Alto, respectivamente; San José Tenango en Oaxaca 3.991 Muy Alto; Urique en Chihuahua 3.891 Muy Alto y Mixtla de Altamirano en Veracruz 3.771 Muy Alto.

Las demarcaciones territoriales o los municipios con menor rezago social fueron Benito Juárez en Ciudad de México; Apodaca en Nuevo León; Coacalco de Berriozábal en el Estado de México; San Nicolás de los Garza en Nuevo León; Coyoacán y Miguel Hidalgo en Ciudad de México; Cuautitlán en el Estado de México; Guadalupe en Nuevo León; Cuauhtémoc y Azcapotzalco en Ciudad de México.