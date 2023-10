Bloquea Samsung celulares de mercado gris en México

CDMX.- A partir de este miércoles 11 de octubre, Samsung bloqueará los celulares en México adquiridos en el mercado gris, con lo que se suma a otras empresas que han emprendido acciones similares, como ZTE y Motorola.

El mercado gris es aquel en el que se realizan importaciones paralelas, es decir, que se ingresan productos al País que fueron fabricados legalmente en el extranjero, pero que se importan sin pasar por el distribuidor oficial o titular de la marca, con lo que se incumple con la certificación de los productos, con Normas Oficiales Mexicanas, garantías, entre otros elementos legales.

"En Samsung México estamos comprometidos con la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales en cada uno de los países donde operamos. A partir del 11 de octubre comenzaremos a bloquear aquellos smartphones que provienen del mercado gris y que hayan sido activados a partir del 21 de septiembre de 2023 en México", informó esta empresa en un comunicado.

"Para los usuarios que sus smartphones sean bloqueados, ofrecemos un cupón de descuento del 30 por ciento, el cual podrá ser redimido a través de nuestra página oficial www.samsung.com/mx o en la Samsung Shop APP, disponible para dispositivos Android. El código de descuento será válido hasta el 31 de diciembre de 2023", añadió.

En las últimas semanas, usuarios de Samsung habían estado recibiendo notificaciones en sus dispositivos advirtiendo sobre esta medida.

"Tu dispositivo no cumple con la normativa, por lo que será deshabilitado en los próximos días. Te invitamos a hacer el respaldo de tu información", se lee en los avisos.

El pasado 13 de septiembre, Samsung había advertido que dichas alertas informativas que estaban recibiendo o recibirían algunos usuarios en sus gadgets se debían a que sus dispositivos no cuentan con las certificaciones que expiden las distintas entidades regulatorias mexicanas y no cumplen con las normas, protocolo de homologación y políticas de garantía aplicables en México.

"Ya que tu dispositivo fue producido para operar en otro país, existen riesgos de seguridad y funcionamiento", aseguró la empresa surcoreana.

Explicó que, además de que dichos dispositivos no cuentan con una garantía válida en México, la composición de los cargadores es diferente en cada país, por lo que el uso de aquellos que no estén adaptados al voltaje mexicano aumenta el riesgo de mal funcionamiento de la batería.

"Las bandas y frecuencias para el correcto funcionamiento de los dispositivos, así como los operadores que brindan el servicio de telefonía, son diferentes en todos los países y, al no contar con la debida certificación, no se garantiza el adecuado funcionamiento y seguridad de uso", añadió para destacar que estos celulares no fue diseñados para operar mediante las redes locales.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya se ha pronunciado sobre el mercado gris, al advertir se trata de una práctica que "propicia la competencia desleal" y que podría representar riesgos para la salud y seguridad de los consumidores.

Bloqueos de otras marcas

Hace un año, la marca china ZTE también anunció que bloquearía los smartphones de "importación irregular" en México, ya que no podía hacerse responsable del cumplimiento de las normas, protocolos de homologación ni de las políticas de garantía aplicables.

En tanto, Motorola hizo lo propio a mediados del presente año: a partir del 27 de julio pasado comenzó a deshabilitar definitivamente los teléfonos conseguidos en el mercado gris, excepto aquellos dispositivos adquiridos presencial y directamente por el consumidor en canales autorizados u oficiales en el extranjero para su uso en México.

"Debido a los altos índices de dispositivos irregulares en nuestro país, con el consecuente riesgo de seguridad para el usuario, has recibido una alerta de deshabilitación en tu dispositivo Motorola, ya que no está certificado ante entidades regulatorias mexicanas y no cumple con todas las Normas, protocolos de homologación y políticas de garantía aplicables en el país de uso, y no funcionará correctamente ya que no fue diseñado para las redes en México", mencionó la empresa al respecto.

Otras empresas, como el fabricante chino de productos electrónicos Oppo, se sumarían en los próximos meses al bloqueo de celulares conseguidos a través de importaciones paralelas.