Borra pandemia de Covid ahorros familiares

Ciudad de México- La pandemia del Covid-19 no solo desintegró familias, también esfumó ahorros de toda la vida.

Ocho de cada 10 personas afectadas recurrieron a sus ahorros para enfrentar esta enfermedad, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la proporción de personas adultas del País que no tiene ahorros pasó de 32 por ciento en 2018 a 40 por ciento para el cierre de 2021.

Es relevante que alrededor de 4 de cada 10 personas no cuenten con algún tipo de ahorro, ya que puede estar reflejando el impacto económico adverso de la pandemia por Covid-19, pues la mayor parte de la población afectada durante la pandemia reportó haberla enfrentado utilizando sus ahorros, indicó el regulador.

En muchos hogares el gasto se tuvo que reorientar para atender los efectos inmediatos y posteriores al Covid-19, situación que afectó aún más la estructura de un presupuesto más o menos programado.

Muchas personas enfrentaron las emergencias económicas de la pandemia con los recursos que tenían, pero se los acabaron en esos imprevistos, como es el caso de Joaquín, quien se contagió de Covid dos veces.

Ya sin un "colchón" económico, no tuvo más opción que recortar sus gastos y hasta dejar el lugar que habitaba, pues le fue imposible cubrir la renta.

Y con la inflación al alza, las preocupaciones crecen.

"Me genera estrés (no tener ahorros) porque la inflación está cada vez peor, los costos de vivienda en la Ciudad de México están muy inflados y los ingresos no se equiparan con los gastos, dejando poco margen de prevención en cuestión de salud y patrimonio", expresó.

Además de aquellos que usaron todos sus ahorros para salir a flote, están las personas que llegaron a la pandemia sin ahorros, para quienes armar un pequeño "colchón" parece una meta cada vez más lejana.

A Dinorah, maestra de escuela privada, la pandemia no sólo la agarró sin ahorros, la crisis la dejo sin trabajo.

"Desafortunadamente en las escuelas privadas hicieron recorte de personal. Sí considero que el hecho de no tener el hábito del ahorro, no solo a mí si no a la gran mayoría de las personas, nos representa un estrés porque no tienes manera de subsanar imprevistos, es un problema. Y por ende la gente se ve obligada a recurrir a lo primero o lo único que tiene", expuso.

Luis Fabre, vicepresidente técnico de Condusef, resalta un dato crudo: 26.8 millones de adultos, 15.6 millones de mujeres y 11.2 millones de hombres, no tienen ahorros.

Y del total de adultos que hay en el País, 44.3 millones, no pueden mantenerse después de un mes, lo que los hace muy vulnerables a situaciones como la pandemia, pérdida del empleo, sismos, lluvias extremas, sequías, entre otras que no están en su control.

"Vemos que se incrementó la vulnerabilidad financiera; 86 por ciento de las personas redujo sus gastos y empleó su ahorro para afrontar distintas eventualidades; 20 por ciento empeñó o vendió valores y 19 por ciento solicitó adelantos salariales. Solo un 12 por ciento solicitó un crédito formal", refirió Adolfo Ruiz, experto en educación financiera de Grupo Financiero Bx+, con datos de la ENIF 2021.