Buena, decisión de bajar tasa: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente López Obrador dijo que es buena la decisión de Banxico de bajar tasa de interés, ya que muestra que está bien la economía y estimula el crecimiento.

"El Banco de México, que es autónomo decidió bajar la tasa de interés, esto es importante porque de esta manera estimula el crecimiento, hay más estímulos para invertir, para apoyarse con crédito, es más rentable para la actividad productiva, y se puede hacer esto porque hay estabilidad", afirmó en conferencia desde Palacio Nacional.

"Es buena la decisión, respeto la decisión del Banco de México, son autónomos, nosotros no nos metemos en esas decisiones, cada quien con lo que tiene encomendado, cada quien con su función".

El Mandatario consideró que factores como problemas en Europa, la guerra comercial entre China y EU, y el desplome de la bolsa en Argentina podrían tener algún efecto en México, pero aseguró que en el País hay estabilidad.

"Demuestra que está bien la economía, hay un entorno difícil, no favorable, no me gusta echarle la culpa a factores externos, porque creo que lo más importante es lo que se logra en cuanto consolidar la economía nacional", dijo.

"Si bajan las tasas y no hay confianza en la economía de México se podrían generar desajustes pero no pasa nada, al contrario, hasta se mejoró el peso ayer, no se depreció, al contrario, se mejoró el peso, fue de las monedas que el día de ayer salieron adelante en el mundo".

Asimismo, señaló que en informe de Banxico intervienen en manejo de política económica que no les corresponde.

"Ayer vi el informe del Banco de México y hasta opinan más de la cuenta, hasta se quieren meter en el manejo de la política económica, que nos corresponde a nosotros, haciendo recomendaciones de otro tipo, pero es mejor que usen a plenitud las libertades, su autonomía, que tengan la arrogancia de sentirse libres".

Ayer, el Banco de México redujo de 8.25 a 8.00 por ciento su tasa de interés interbancaria al advertir riesgos para las condiciones macroeconómicas del País y su capacidad de crecimiento, mientras la inflación ha disminuido conforme a lo previsto.

La última vez que la Junta de Gobierno del Banxico la redujo fue el 6 de junio de 2014, cuando la bajó en 50 puntos base: de 3.50 a 3.0 por ciento.