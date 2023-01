Busca 52% de trabajadores un mejor empleo

CDMX.- Para 52 por ciento de los trabajadores, la llegada del año nuevo plantea la oportunidad de buscar mejores condiciones de empleo, por lo que buscan cambiar de empresa.

Datos del portal de empleo OCC Mundial, indican que 52 por ciento de los trabajadores planea cambiar de empleo en 2023.

De éstos, 38 por ciento ya se encuentra buscando otras opciones, según la encuesta aplicada por el portal.

"Es un hecho es que la mayoría de los encuestados se inclina por conseguir una oportunidad que les permita mejorar su situación laboral actual", afirmó OCC Mundial.

El 39 por ciento de los encuestados expresó que entre las principales necesidades que tienen para este año es que el salario y prestaciones sean mejores que los que mantienen actualmente.

Por otro lado, 34 por ciento dijo que el equilibrio entre vida y trabajo es de suma importancia para sentirse pleno en un empleo.

El portal de reclutamiento advirtió que hay optimismo entre los trabajadores, ya que nueve de cada 10 espera que las oportunidades laborales mejoren este año y en relación al 2022.

Para Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), gran parte de las personas que están buscan nuevo empleo es porque están como temporales.

Dijo que hay 3 millones eventuales de los 21 millones de personas que están registrados en el IMSS.

Sin embargo, buscar en enero no es el mejor mes para empezar a enviar currículums, según los datos que proporcionó la plataforma de empleo Indeed para Make It, destacó Business Insider (BI) México.

Las personas reclutadoras han empezado a implantar la inteligencia artificial para aligerar los procesos de selección, descartando aquellos que simplemente no encajan con el puesto y haciendo que destaquen los candidatos más apropiados.

Este 2023 tampoco ha empezado con las mejores previsiones económicas y el empleo es uno de los factores que más importan cuando se trata de enfrentar una recesión.

Sin embargo, señaló que hay sectores donde se está presentando una alta rotación de personal como resultado de las condiciones laborales que dejó la pandemia.

"Vemos una alta rotación, que se ha venido a poner más intensa después de pandemia, porque derivado de estas mejores condiciones de trabajo, que se acostumbraron a trabajar a distancia, buscan rotar, quieren ver si se puede mantener el no tener que desplazarse sobre todo en ciudades como la Ciudad de México.

"La rotación en diferentes sectores ha sido un factor grave, de manera que tenemos estadísticas donde hay sectores donde le promedio de rotación es de 10 por ciento mensual", subrayó Márquez.

Añadió que los sectores donde se está presentando un mayor índice de rotación son los de la transformación o manufactura. También en el sector servicios, en zonas turísticas, como Los Cabos o Quintana Roo.