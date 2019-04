Buscarán bajar comisión de Afore a 0.70%

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) buscará que la comisión promedio que cobran las 10 Afores que operan en el País baje al menos a 0.70 por ciento al término del sexenio, desde el 0.98 por ciento del nivel actual, informó Abraham Vela, presidente del organismo.



Al participar en la Semana de Seguridad Social, organizada por el Senado de la República, el regulador de las 10 Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) comentó que la Consar trabajará para que la comisión anual sobre saldo promedio baje al menos a 0.70 en el 2024.



Cada año, las Afores deben reducir su comisión, ya que los saldos que administran crecen, así como el número de cuentas que manejan.



Actualmente, los recursos en Afores representan 14 por ciento del PIB y al término del sexenio se habrán elevado a 17 por ciento, estimó Vela.



No obstante, no detalló en qué consistirá el trabajo para reducir comisiones, pero señaló que siguen siendo altas respecto a países con sistemas de pensión similares y que crecen a un ritmo acelerado años con año como resultado de las aportaciones.



"Sus ingresos siguen creciendo en términos reales a tasas elevadas. Las comisiones que cobran las Afores siguen siendo altas y les permiten tener utilidades superiores a las de cualquier intermediario (financiero) del País", comentó.



Vela destacó que aún con altas utilidades, las Afores se permiten ser ineficientes y tener altos gastos operativos, sobre todo en sus fuerzas de ventas, que no dan valor agregado en infraestructura y servicio para los clientes.



En el mismo evento, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicano de Afores (Amafore), sostuvo que hay compromiso por parte de las Afores de bajar comisiones en la medida en que haya más competencia y se permita diferenciación en servicio, productos y precios.



A su vez, mencionó que el sistema ya no debe tratar al trabajador como adolescente, sino darle más información para que elija mejor.



"Mientras se empodere al trabajador, en la medida en que demos elementos para tomar decisiones generaremos una verdadera competencia, donde el trabajador seleccione el mejor producto y servicio", indicó González.





Asimismo, afirmó que el País no puede esperar por reformas al sistema de pensiones, porque los trabajadores pueden estar en riesgo.



En ese sentido, señaló que 65 por ciento de los mexicanos no tienen acceso a seguridad social y por lo tanto carecen de cuenta individual de pensión.



En tanto, Vela recordó que en el País hay mil regímenes de pensiones de universidades y estados que se encuentran técnicamente quebrado y que son una carga fiscal creciente e insostenible para las finanzas del País.



En el Presupuesto del 2019, detalló, se previó 1 billón de pesos para el pago de pensiones, de ellos, cerca de 150 mil millones serán para pago de pensiones del nuevo Gobierno. Otros 850 mil millones se destinarán a pago de pensiones de beneficios definidos de entidades gubernamentales.



El funcionario agregó que sin reformas al sistemas de pensiones, México está condenado a ser un País de viejos pobres, pues actualmente, 50 millones de mexicanos están en pobreza y una cuarta parte en pobreza extrema.



Finalmente, Vela señaló que las aportaciones de patrones, trabajadores y del estado a la cuenta de pensión son bajas respeto a derechos adquiridos de beneficiarios.