Buscaría Cemex vender planta en Kentucky

Londres.- Cemex está buscando un comprador para su participación controladora en una planta de cemento en Kentucky, dijeron personas con conocimiento del asunto.

La compañía está trabajando con Bank of America Corp. y Citigroup Inc. en una venta potencial de su participación del 75 por ciento en la fábrica Kosmos en Louisville, según la fuente.

Un acuerdo podría valorar el activo en aproximadamente 750 millones de dólares, señalaron las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas.

La venta está atrayendo el interés de los productores de cemento estadounidenses, dijo una de las personas. La participación restante en la planta de Kentucky es propiedad de la unidad alemana de Buzzi Unicem SpA, Dyckerhoff.

No se ha tomado decisiones finales y no hay certeza de que las deliberaciones conduzcan a una transacción, mencionaron las personas.

Cemex busca la desinversión a causa de una desaceleración en el mercado de la construcción en su país de origen que pesa sobre su perspectiva de ventas.

El mes pasado, la compañía dijo que el volumen total de cemento cayó hasta 6 por ciento este año, más profundo que el pronóstico anterior de una disminución de hasta 4 por ciento.

Cualquier transacción se sumaría a los 37 mil 600 millones de dólares en acuerdos que involucran a compañías de materiales de construcción este año, según datos compilados por Bloomberg.

La francesa Cie de Saint-Gobain dijo el martes que adquirirá al fabricante estadounidense de paneles de yeso Continental Building Products Inc., en un acuerdo por mil 400 millones de dólares que incluye deuda.

La productora de cemento irlandesa CRH Plc está considerando la venta de su negocio de cemento en Filipinas, informó Bloomberg News esta semana.

Representantes de Cemex y Citigroup declinaron hacer comentarios. Un representante de Bank of America no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cemex ha estado intentando vender hasta 2 mil millones de dólares en activos, parte de un plan para reducir su deuda en un tercio.