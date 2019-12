Cae 13% producción de autos; liga 7 bajas

Ciudad de México.- En noviembre de 2019, la producción de vehículos ligeros del país se contrajo 13.02 por ciento anual y el volumen de exportación 7.48 por ciento, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con esto, la industria automotriz sumó siete meses con retrocesos en la producción a tasa anual, mientras que las exportaciones ligaron cuatro.

Los registros administrativos indican que en el penúltimo mes, la producción automotriz fue de 300 mil 292 y las exportaciones de 268 mil 296 unidades.

Por marca, Ford encabezó la reducción en la producción con 68.2 por ciento en el pasado mes, a 8 mil 145 unidades contra un aumento en Mazda de 10.5 por ciento a 14 mil 35.

En las exportaciones de noviembre pasado también sobresalió Ford con una caída de 80.4 por ciento, a 4 mil 996 unidades.

En tanto, Volkswagen destinó al mercado externo 34 mil 718 unidades en el mes referido, lo que significó 13.3 por ciento más que en noviembre de 2018.

Al acumular las cifras de los primeros once meses de 2019, los números del Inegi revelan que la producción cayó 3.54 por ciento anual, lo que convierte al resultado en su primera baja en un lapso comprable de 10 años.

Fueron 3 millones 542 mil 768 vehículos producidos de enero a noviembre del presente año.

En el caso de las exportaciones, en los primeros once meses del año actual descendieron 2.20 por ciento anual, a 3 millones 104 mil 359 unidades, por lo que el indicador padeció su primer resultado negativo en una década.

Hasta 2018, el volumen de exportación de vehículos había hilado nueve años con incrementos, dado que de enero a noviembre de 2009 se desplomó 30.1 por ciento.

Cabe recordar que el pasado 4 de diciembre, el Instituto informó que la venta total al público de vehículos ligeros fue de un millón 187 mil 284 en los primeros once meses de 2019, un 7.58 por ciento menos que el mismo lapso del año pasado.

Sólo durante noviembre, según los datos del Inegi, la venta de autos ligeros descendió en el País 6.96 por ciento anual, su décima disminución consecutiva, a 124 mil 797.