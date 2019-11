Cae 45% generación de empleo en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- La generación de 19 mil 786 plazas durante los primeros nueve meses del año en el estado, fue menor en 45 por ciento a la ganancia neta obtenida en el mismo periodo del año pasado que fue de 36 mil 005, informó Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua A.C y la plataforma de Inteligencia para la Competitividad del Sector Privado (PICsp).

En tanto, que de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en lo que va del año se han creado 488 mil 061 empleos formales, cifra 37 por ciento inferior a los creados en los primeros nueve meses del año anterior, señaló la plataforma OCCMundial.

Precisó que ante esta situación, es normal tener miedo a perder el empleo y quedarse sin la única, o la más importante fuente de ingresos por parte de quienes tienen un contrato eventual o prueba.

Durante septiembre pasado se obtuvo una ganancia neta de 4 mil 127 nuevos empleos, indicó DESEC y PICsp.

Precisaron que sólo el 33 por ciento de los 67 municipios de la entidad generaron una ganancia neta de ocupación, de acuerdo con información disponible de 66 de los 67 que tiene la entidad.

Un total de 27 municipios mostraron pérdida y 17 no reportaron ganancia ni caída, agregó la fuente.

Indicó que Ciudad Juárez tuvo una crecimiento neto de 2 mil 348 nuevos empleos, Chihuahua de 1,602 y Delicias 473, entre otros.

El estado de Chihuahua ocupa el onceavo lugar nacional con mayor generación de empleo formal en septiembre de 2019.

La OCCMundial recomendó para superar el miedo a perder el trabajo, primero mantener la calma, ya que ese temor lleva al estrés y/o a la ansiedad, los cuales resultan en irritabilidad y ésta última conduce al bajo rendimiento.

Es más probable estar entonces en la lista de los elementos prescindibles si su productividad no está al 100 por ciento.

Agregó que es necesario conocer las fortalezas de uno y sacarles provecho, así como conocer muy bien qué papel se juega dentro de la empresa y en su área y como elemento clave dentro del equipo de trabajo.

Es bueno no perder en foco la concentración en su trabajo y función en la organización, recordando los objetivos a corto, mediano y largo plazo; puede que ese empleo sea sólo un paso más para una meta profesional más grande.

También se requiere innovar de manera constante, seguir aprendiendo, no estancarse, tratar de mejorar los procesos productivos e incorporar nuevas ideas al trabajo diario.

Finamente dijo que es importante mantenerse competitivo y actualizarse, tomando en cuenta que ya no es suficiente dar el mejor esfuerzo, sino estar actualizado en las necesidades del mercado laboral, informados de los sucesos de interés nacional, así como los que competen a la industria o sector en la que se esta desarrollando.