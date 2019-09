Cae precio de la manzana hasta un 30 por ciento

Chihuahua, Chih.- Alrededor del 70 por ciento lleva de avance la cosecha de manzana, la cual se estima será suficiente para unas 24 millones de cajas con un promedio de 20 kilos cada una, informó ayer el presiente de Unifrut, Elier García Domínguez.

Los fruticultores de Chihuahua aportarán un promedio del 78 por ciento de la producción de manzana, por lo que ocupan el primer lugar en México.

García Domínguez apuntó que la producción de manzana fue buena este año, pero esta vez, los productores reportan una baja de hasta un 30 por ciento en el precio que reciben por su fruta, con relación al año pasado.

Informó que los supermercados en general adquirieron una buena parte de la cosecha para ofrecer a sus clientes, quienes gustan de adquirir fruta fresca y no las que llegan de importación que tienen hasta un año de refrigeración.

El presidente de la Unión Agrícola de Fruticultores del Estado de Chihuahua dijo que la cosecha empezó desde julio pasado con las variedades precoces, como la Gala y Golden Supreme y para este mes se trabaja con las llamadas Golden Delicious y sus mutantes.

Indicó que para mediados de octubre estarían casi al cien por ciento de la pizca de manzana y quedarían sólo en las zonas más frías.

Al retomar el tema de los precios al productor, dijo que éstos bajaron con relación al año pasado, ya que el año pasado se tuvo mucho menos producción y a eso se sumó el hecho de que estuvo vigente un arancel del 20 por ciento a la importación de manzana.

Este año no hubo arancel y se tuvo una cosecha “normal” lo que llevó a que el mercado tuviera un precio diferente de hasta un 30 por ciento abajo respecto al 2018.

Elier García indicó que la importación de manzana de Estados Unidos se ha contenido o es poca debido a que están en un proceso de cuarentena a menos de que llegue fruta refrigerada de un año o más.

Recordó que se habla de que México requiere al menos de un 20 por ciento de importación de manzana para cubrir la demanda de mercado.

Del total de manzana que llega del extranjero, al menos un 98 por ciento proviene de Estados Unidos y el dos por ciento de Chile y Canadá. No obstante, ya se ha detectado manzana de China y Nueva Zelanda.

Recordó que el sector frutícola apoya a la generación de ocupación laboral con unos 15 millones de jornales en el año, y es precisamente en la cosecha donde se tiene el grueso de contrataciones, y de hecho, ahora están un poco atrasados por la falta de gente.

Finalmente informó que la mayor parte de los pizcadores provienen de la Sierra Tarahumara, y en una menor parte de San Luis Potosí, Oaxaca, Guerrero y Zacatecas.