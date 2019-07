Caen 4.1% ingresos en hogares en 2018

Ciudad de México.- El ingreso promedio trimestral por hogar en 2018 cayó 4.1 por ciento real frente a 2016, reveló la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

El ingreso promedio trimestral fue de 49 mil 610 pesos en 2018 mientras que en 2016 fue de 51 mil 746 pesos, refirió Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"El poco cambio en el ingreso se atribuye a qué nivel macroeconómico no ha habido un dinamismo tal que se vea reflejado en los hogares" afirmó.

Si bien el ingreso por trabajo aumentó 0.3 por ciento, el ingreso por renta de la propiedad bajó en 35 por ciento, mientras que las transferencias bajaron 5.3 por ciento.

El ingreso por trabajo representó la mayor parte del ingreso corriente con 33 mil 382 pesos, seguido por ingreso por renta de propiedad por 2 mil 918 pesos, refirió.

El decil de los hogares más ricos del País obtuvo un ingreso corriente trimestral promedio de 166 mil 750 pesos, 18 veces mayor al decil más pobre, que obtuvo 9 mil 113 pesos.

A pesar de la disparidad, el ingreso del decil más alto cayó 11.2 por ciento frente a 2016, mientras que el decil más bajo aumentó 0.3 por ciento.

Aunque la metodología es distinta a la encuesta realizada en 2012, Santaella afirmó que no hay gran variación del ingresos promedio, aunque hay variaciones en la composición del ingreso.

Además, frente a 2012 se observa un ligero aumento de los primeros 5 deciles y una caída en los 3 deciles más ricos, dijo.

Al ser cuestionado sobre la recesión en México, aseguró que la variación anual semestral fue de 0.3 por ciento en el primer semestre de 2019 frente a 2018.

Explicó que las mediciones trimestrales hechas con anterioridad, que mostraban caídas, tuvieron variación estadística por efecto de la Semana Santa que cambia de mes y de trimestre cada año.

"La recesión es un fenómeno complejo que requiere análisis fino, que no corresponde instituto si se encuentra en recesión" comentó.

Recordó que eI Inegi creó un comité de expertos de fechados de ciclos económicos que comenzó a trabajar en junio y hacia final de año se espera tener recomendaciones.

En el promedio mensual, el total de ingresos por mexicanos descendió a 16 mil 537 pesos, desde 17 mil 249 pesos, por el descenso de los ingresos de los segmentos de más alto ingreso.