Caen ventas 30% por falta de espacios para fumar

Chihuahua, Chih.- La prohibición de fumar en diversos establecimientos de alimentos y bebidas, impacta en una caída de las ventas hasta en un 30 por ciento en comercios locales, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canacoservytur), Omar Armendáriz Jurado.

Consideró que esta decisión es tan absurda toda vez que afecta a la operación de restaurantes, restaurantes-bar, cantinas, antros y otros, ya que las multas por dejar que se fume en áreas donde se sirve alimentos y bebidas van desde los 150 mil a los 500 mil pesos.

Destacó que la nueva reglamentación viene muy agresiva, ya que ahora no se puede fumar en ningún lugar público, sea en playas, estadios, negocios, plazas, etcétera.

Omar Armendáriz dijo que esta iniciativa se hizo sin tomar en cuenta a muchos sectores y se preguntó, “¿qué va a pasar con el europeo cuando venga a México?, si fuman como locos”.

Ejemplificó un caso de un español que este sentado en un bar que tanto les gusta como en su país, y de repente llega un policía y le da sus macanazos y se lo llevan por estar fumando. Reiteró que el reglamento está por encima de la ley, por ello, manifestó que al menos unos 500 negocios de la ciudad buscarán ampararse.

El presidente de la Canaco, dijo que como ya se anunció que se buscará el amparo para quien lo quiera tomar y es necesario sumarse todos, ya se han acercado diversos empresarios que no pertenecen a la Cámara para ver esta posibilidad.

Señaló que con esta prohibición, se baja un 30 por ciento en promedio las ventas en negocios donde se sirve alimento y bebidas, pero no se permite tener áreas para fumadores.

La gente que está en el medio empresarial sabe de esta prohibición, pero el cliente, quien gusta de fumar no sabe, pero cuando llega al restaurante y se le indica que no lo puede hacer, se molesta.

Algunos pueden salirse del negocio a fumar, pero también se enoja cuando se le indica que tampoco lo puede hacer en la puerta del negocio, sino que lo puede hacer a 10 metros de distancia.

Dijo que estas cosas son absurdas y las tomó la Secretaría de Salud, no por empresarios, por lo que las autoridades no son sensibles al empresariado, y tienen que serlo para hacer leyes y reglamentos que se queden para siempre, pero inteligentes, no absurdos.

Finalmente, dijo que las multas por permitir fumar dentro de los negocios, son altas y van desde 150 mil a 500 mil pesos, aunque en los hechos, todavía no se está ejerciendo ya que no hay un ordenamiento explicito por parte de la Secretaría de Salud Federal y Coespris no tiene fecha de arranque ni tampoco Gobernación Estatal ni Municipal.