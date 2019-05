Calmaremos temor demócrata por T-MEC.-Bárcena

Washington DC, EU.- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador calmará los temores de la oposición demócrata sobre el nuevo Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) aplicando la nueva reforma laboral, aseguró Martha Bárcena, Embajadora mexicana en EU.

"No tengan duda que vamos a hacer cumplir estas reformas laborales....y estas deberán calmar los temores de nuestros amigos demócratas en el Congreso", dijo Bárcena en un evento para festejar 5 de mayo en el Edificio Eisenhower, anexo a la Casa Blanca.

La respuesta de la Embajadora ocurre después de que la presidenta de la Cámara baja de EU, Nancy Pelosi, urgió a incorporar en el texto del T-MEC un mecanismo de cumplimiento de las normas laborales y ambientales.

Tanto el Ejecutivo estadounidense como la Administración de López Obrador esperan que el Capitolio ratifique el T-MEC antes del receso vacacional de agosto.

Sin una propuesta en papel, los demócratas buscan un mecanismo de cumplimiento, algo que en principio no es necesario según el Subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade, dados los mecanismos de solución de controversias contenidos bajo el propio T-MEC.

Hoy mismo y luego de la presión de la líder Pelosi, la Casa Blanca aseguró que trabajarán para atender las preocupaciones demócratas para que las normas laborales y ambientales sean cumplidas en México pero no quedó claro si estuviera de acuerdo en reabrir la negociación del texto.

"Trabajaremos en cumplimiento más duro para el acuerdo comercial del T-MEC para responder a la solicitud de Pelosi", dijo este viernes Larry Kudlow, asesor económico del Presidente Donald Trump.

A diferencia del actual TLC bajo el cual los temas laborales y ambientales están contenidos en acuerdos paralelos, bajo el T-MEC estos son parte del texto central y están sujetos a los mismos mecanismos de solución de controversias; esto, sin embargo no satisface a los demócratas.

Bajo la única propuesta conocida en medios, los Senadores demócratas Sherrod Brown y Ron Wyden están discutiendo una propuesta de mecanismo de cumplimiento para integrar equipos de inspectores laborales que revisen denuncias sobre instalaciones que no cumplan con estándares.

Sin embargo, la viabilidad de que el T-MEC sea ratificado en el Capitolio no depende sólo de los demócratas, pues diversos republicanos han dicho que no apoyarán el acuerdo hasta que Trump elimine los aranceles contra las importaciones y acero de México y Canadá impuestas en 2018.