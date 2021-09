Cancela el SAT cuentas hasta de notarios muertos

Tomada de internet

Chihuahua– De una “pifia” del Servicio de Administración Tributaria calificaron ayer notarios la lista que emitió de cancelación de 24 cuentas de fedatarios que ofrecían el servicio de inscripción remota del RFE, ya que lo mismo incluye a personas fallecidas hace años, de quienes ya no están vigentes, y hasta de quienes habían recibido aviso de su renovación de vigencia al esquema, entre otros.

Ayer el Servicio de Administración Tributaria emitió un comunicado de prensa en el que informa que mil 022 fedatarios públicos de todo el país no presentaron su aviso de renovación de vigencia ante el SAT durante junio y julio del 2021, o bien, se detectaron irregularidades en la inscripción, por lo que procedió a cancelar sus cuentas.

La acción generó molestia y desconcierto entre notarios, quienes consideraron que el SAT incurrió en una grave imprecisión al exhibir públicamente a fedatarios que murieron hace años, como el caso de Oviedo Baca García, Felipe Colomo Castro, Luis Arturo Calderón Trueba y Blanca Leticia Ornelas.

También aparecen notarios que ya no ejercen por renuncia, a decir, Norberto Burciaga, Jorge Álvarez y Luis Villagrán.

Fedatarios consideraron que no incurrieron en incumplimiento y simplemente el SAT manejó mal su información exponiéndolos de esa manera.

Criticaron que los exhiban como incumplidos, cuando tienen la opción de inscribirse o no al esquema, por lo que si deciden no hacerlo, no debieron ponerlos en una lista negra.

A su vez, otro fedatario público que pidió el anonimato apuntó que hay un proyecto de reforma que ya no contempla que los notarios auxilien al SAT en la inscripción remota del RFC, por lo que probablemente a partir de enero pasado, ya no podrán dar altas.

En tanto, Sergio Granados Pineda, notario público 3, dijo que aunque no es obligatorio estar inscrito en el Esquema de Inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos”, sí es útil ofrecer ese servicio.

Granados Pineda aparece en la lista de fedatarios que causaron baja, pero aseguró que en su momento cumplió en tiempo y forma con los requisitos para ello, y de hecho, el pasado 10 de septiembre del 2021 se le informó que se recibió con éxito su aviso de renovación de vigencia, del cual mostró el oficio de acuse de recepción con folio AV202165668642.

Agregó que el SAT le indicó que recibirá comunicación de ellos sobre la solicitud que hizo el 19 de enero del 2022 y mientras continúa la autorización vigente, en tanto se le comunica oficialmente.

Consideró que muchos de los compañeros notarios que vienen en la lista también están autorizados para dar de alta por medio remotos al servicio tributario, las sociedades que se constituyen con ellos.

Señaló que cada vez que constituyen una sociedad tienen que dar de aviso al SAT para que continúe vigente la autorización que les dan.

El notario Granados Pineda dijo que cada notario que aparece en la lista tendría que aclarar con el Servicio de Administración Tributaria su situación, si desea seguir en el esquema de inscripción en el RFC por medios remotos.

Sin embargo, dijo que puede hablar por él y fue requerido por el SAT y les envió la información para solicitar la renovación de autorización para que por medios remotos pueda dar de alta al sistema tributaria a las personas morales que por su medio se constituyen.

Reiteró que cada uno de fedatarios que aparecen en el listado de cancelación de las cuentas emitido por el SAT, tendrán que ver situación en lo particular.

La lista de notarios y fedatarios de Chihuahua a los que aplica la cancelación, según el SAT, está conformada por Omar Cayam Valenzuela de la Correduría Pública No. 2; Héctor Arcelús Pérez, Notaría Pública No. 1 Distrito Juárez; Luis Raúl Flores Sáenz, Notaría Pública No. 4; Norberto Burciaga Cazares, Notaría Pública No. 7; Jesús Alfredo Delgado Muñoz, Notaría Pública Número 8; Luis Arturo Calderón Trueba, Notaría Pública Número 10, y Carlos Javier Espinoza Leyva, Notaría Pública Número 17.

También está Alejandro Álvarez Hernández, Notaría Pública Número 18; José Jorge Mena Burguete, Notaría Pública Número 22; María del Rosario Hernández Bejarano, Notaría Pública Número 17.

Víctor Emilio Anchondo Paredes, Notaría Pública Número 29; Manuel Alberto O Reilly Vargas, Notaría Pública Número 1; Sergio Granados Pineda, Notaría Pública Número 3; Manuel del Villar y Garza, Notaría Pública Número 9.

Otros son Víctor Manuel González López, Notaría Pública Número 19; Blanca Leticia Ornelas Domínguez, Notaría Pública Número 20; Jorge Antonio Álvarez Compeán, Notaría Pública Número 18; Oviedo Baca Garcia, Notaría Pública Número 15; Antonio Suárez Estrada, Notaría Pública Número 25; Luis Villagran Arrieta, Notaría Pública Número 15; Felipe Colomo Castro, Notaría Pública Número 28, y Francisco Burciaga Molinar, Notaría Pública Número 30.

En el país se tiene un registro de mil 766 Fedatario, de los cuales 744 presentaron su aviso de renovación, pero 403 no cumplieron con los requisitos, por lo cual también serán cancelados.

Los que cumplieron fueron 210 que serán renovados y 131 Fedatarios se encuentran pendientes de entregar información adicional. Es decir, sólo el 11.8 por ciento cumplió con todos los requisitos y tenían al corriente su documentación ante el SAT, se dio a conocer.

