Cancela Santander comisiones a remesas

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Banco Santander, de origen español, no cobrará ninguna comisión, a partir de mañana, a todas las remesas que envíen los connacionales a México desde el extranjero.

El anuncio fue realizado por el Mandatario federal, luego de que recibió en privado a la presidenta de esa institución financiera, Ana Botín, en Palacio Nacional.

"Ana Botín, presidenta del consejo del banco Santander, hizo un compromiso con nosotros este año de que su banco no iba a cobrar comisiones a las remesas que envían nuestros paisanos de Estados Unidos a sus familiares", dijo en un video, donde aparece acompañado de la banquera.

López Obrador explicó que las remesas son un ingreso muy importante para México, razón por la que los migrantes son considerados por él como "héroes vivos".

Confirmó que, para este año, se tiene calculado un ingreso por 35 mil millones de dólares por ese concepto.

"Fueron ellos víctimas de la exclusión, porque no se les brindaron oportunidades de trabajo para salir adelante y ellos tomaron la decisión de irse a buscarse la vida a Estados Unidos y ahora son parte fundamental de la economía nacional", expresó.

"Las remesas son la fuente de ingreso más importante que tiene nuestro País".

El Jefe del Ejecutivo explicó que ya le había solicitado previamente a Botín, durante una comida en el mes de marzo, que Santander analizara la posibilidad de evitar el cobro de comisiones por el envío de dólares de los paisanos.

Según el político tabasqueño, la cancelación del cobro comenzará a operar a partir de mañana, con una tasa de cambio competitiva y, en algunos casos, con envíos que podrán cobrarse el mismo día.

"Le pedía a Ana que se buscara la forma de que no pagaran comisiones porque se abusaba en el cobro de remesas y hoy nos trae la noticia, la buena nueva de que Santander va a empezar ya un programa para no cobrar comisiones de Estados Unidos a México", señaló.

"Estuvimos aquí en marzo en una comida, comprometimos implementar este programa desde las sucursales de Santander de Estados Unidos hacia cualquier banco de México a partir de mañana, lo estamos anunciando hoy, sin comisiones y con una tasa de cambio muy competitiva, en muchos casos casi instantáneo y en la mayoría el mismo día".

El Presidente explicó que se trata de un primer paso, ya que para 2020 se pretende poner en marcha un sistema que permita realizar los envíos a través del celular.

"Este es solo un primer paso, el próximo año queremos ampliar esto a que sea no solo desde la sucursal sino también desde dispositivos móviles y en seguida desde cualquier sitio de Estados Unidos para no clientes, cualquier mexicano que esté en Estados Unidos y que pueda mandarlo sin comisiones y con tasa competitiva como nos comprometimos", indicó.

López Obrador pidió al resto de las instituciones bancarias seguir el ejemplo de la empresa española.

"Estoy seguro que este ejemplo lo van a seguir otros bancos, para que reciban más fondos los familiares de nuestros migrantes, los héroes vivos de México", agregó.

El Gobierno federal tiene contemplado fortalecer y ampliar el llamado Banco de Bienestar, antes Bansefi, con la finalidad de que los migrantes también puedan enviar sin costo remesas desde Estados Unidos a México.