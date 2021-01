Carecen de datos móviles 22% de usuarios

Reforma

Ciudad de México.- El 22 por ciento de los usuarios de telefonía móvil, principalmente ubicados en zonas rurales del país, no tienen acceso a datos móviles, mientras que un 24 por ciento cuentan con hasta un gigabyte (GB) de acceso, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El 31 por ciento de las personas que no cuentan con acceso a datos móviles indicó que no le interesa o no necesita este servicio, el 23 por ciento no sabe cómo usar internet y el 17 por ciento tiene un dispositivo móvil obsoleto.

"El 91 por ciento de los usuarios sin acceso a datos móviles tienen contratado el servicio bajo la modalidad prepago y prefieren recargar en promedio 66 pesos con una frecuencia de 20 días en promedio.

"Por su parte, el 7 por ciento mencionó tener contratado el servicio bajo la modalidad pospago de acuerdo con las encuestas; estos usuarios tienen una renta mensual promedio de 229 pesos", menciona el Instituto.

Dichos usuarios tienen como características tener 50 años o más, escolaridad de educación básica o menor y nivel socioeconómico DE y D+, los más bajos según la Asociación Mexicana de agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).

Por otra parte, el 24 por ciento de los usuarios que sí tiene acceso a datos móviles tiene un perfil de consumo bajo de hasta un GB de estos; 85 por ciento corresponden a prepago y en promedio recargan 88 pesos cada 21 días, mientras que el resto tiene el servicio en pospago y paga una renta mensual promedio de 304 pesos.

El 32 por ciento de los usuarios tiene un perfil medio de entre uno y tres GB, de los cuales el 79 por ciento están en la modalidad prepago y en promedio recargan 104 pesos cada 20 días; quienes lo tienen en pospago, tienen una renta mensual promedio de 344 pesos.

El 19 por ciento de los usuarios cuenta un perfil de consumo alto con más de tres GB, de éstos, 72 por ciento tiene contratada la modalidad prepago y en promedio recargan 98 pesos cada 19 días; mientras que 26 por ciento que mencionó tener contratado pospago para en promedio pagar 461 pesos mensuales.

"Por modalidad de contratación, los resultados de encuestas muestran que el 75 por ciento de los usuarios que tienen contratado su servicio bajo la modalidad prepago señalaron tener acceso a datos móviles, mientras que este porcentaje fue de 90 por ciento en la modalidad pospago", agregó el Instituto.

El 3 por ciento de los usuarios que cuentan con datos desconoce su consumo de GB.