El empresario mexicano Carlos Slim desestimó la importancia de que el país crezca económicamente en 2019, pues los esfuerzos deben estar enfocados en inversiones como el Plan Nacional de Infraestructura, que fue anunciado esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador .

"(La economía) no creció este año, pero como dije no era importante. Ya sabíamos que no iba a haber crecimiento, entonces se sentaron las bases para finanzas públicas. Hubo mucha disciplina por parte del sector público, no subió la deuda, la inflación bajó… entonces eso creó una gran confianza para la inversión financiera que es la que está disponible. Lo trascendente no era que crecíamos sino que se sentaran las bases de lo que hoy se plantea", aseguró el empresario.

Al finalizar la conferencia de prensa matutina del mandatario, Slim fue cuestionado sobre el Plan de Infraestructura y su relevancia en la economía del país.

"Esta inversión es un detonador de mayores inversiones y de más desarrollo, más empleo, más ingreso. Creo que es muy importante. Lo más importante es que este año concluye con este gran acuerdo del sector empresarial con el gobierno federal para que se eche a andar la economía", añadió el dueño de América Móvil.

Al ser cuestionado sobre su visión de la confianza que tienen los inversionistas en el país, Slim dijo que las políticas fiscales del gobierno están funcionando ya que la inflación ha bajado al igual que la tasa de interés del Banco de México (Banxico).

"Si tienes inflación baja, permite tener tasas de interés bajas también -que han estado bajando- y que ayudan al financiamiento de todas estas obras", destacó.

El empresario dijo que la inversión financiera ha sido una de las más relevantes durante este gobierno ya que depende del manejo de finanzas públicas y en las tasas de interés. De no contar con buenas políticas públicas, dijo, el tipo de cambio no estaría en los niveles actuales -por debajo de los 20 pesos-.

"La inversión financiera tiene dos ventajas: estabiliza el tipo de cambio, una confianza en el país y esa confianza de nacionales y extranjeros es la que se va a conducir a financiar esta infraestructura", dijo.

Por su parte, el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Valentín Diez Morodo, dijo este martes que la economía de México va a salir adelante por sus cualidades y con trabajo coordinado entre el sector privado y público.

"Hay que verlo con optimismo porque tenemos que salir adelante. Tenemos cualidades hoy en nuestro país que son envidiadas por muchos otros, aunque tenemos mucho que mejorar, mucho qué hacer de manera coordinada y vamos a salir adelante", dijo en un evento organizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).





Fuente: www.expansion.mx